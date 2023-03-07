هل يشارك ديمبلي جناح برشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد؟

لن يكون النجم الفرنسي عثمان ديمبلي متاحا للمشاركة في مواجهة برشلونة ضد مضيفه أتلتيك بلباو الأحد المقبل في ملعب "سان ماميس" إذ لم يعط الأطباء الضوء الأخضر للاعب للعودة إلى الفريق.

فالفريق الطبي يعتمد أسلوب الحذر مع المهاجم، ويحاول عدم تكرار الانتكاسات بالنظر إلى تاريخه الحافل بالإصابات.

وأوضح الأطباء أنه مع هذا الدولي الفرنسي "علينا أن نكون حذرين جدا" وهذا ما قيل لكل من الجناح الفرنسي، والمدرب تشافي هيرنانديز. ويفضل الأطباء تمديد فترة تعافي اللاعب حتى لا يتعرض لأي مخاطرة، لذلك تقرر عدم مشاركته في مواجهة بلباو.

هل يشارك في كلاسيكو الأرض؟

ولكن هل سيكون ديمبلي متاحا في عطلة نهاية الأسبوع التالية ضد ريال مدريد. تكشف "ماركا" أن اللاعب يشعر أنه بحالة جيدة ويتبقى على المواجهة المنتظرة نحو أسبوعين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانه المشاركة في الكلاسيكو. غير أن الأكيد أنه لن يخاطر المدرب بإشراكه حتى لو كان المنافس ريال مدريد.

إضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار عاملاً آخر مهما للغاية، وهو جدول المباريات. فبعد مباراة الكلاسيكو والتي قد تكون نتيجتها حاسمة لحسم لقب الليغا، يتوقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية. وهذا من شأنه أن يعطي أسبوعين إضافيين للمهاجم حتى يتعافى تماما ويكون جاهزا للفترة الأخيرة من المسابقة. وهذا هو القرار الذي سيتخذ الأسبوع المقبل.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي وخلال مباراة برشلونة وجيرونا، طلب ديمبلي التغيير بسبب تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ في ساقه اليسرى، ولم يلعب منذ ذلك الحين.