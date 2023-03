لم ينس موقفه وإصراره على الانتقال إلى "الكامب نو" في الميركاتو الشتوي.. برشلونة متمسك بضم المغربي أمرابط

ما زال اسم الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، على طاولة إدارة نادي برشلونة التي تخطط بشكل جدي للتعاقد معه الصيف المقبل.

وكان أمرابط قريبا للغاية من ارتداء قميص النادي "الكتالوني" الساعات الأخيرة من "الميركاتو" الشتوي الماضي، خاصة وأنه ضغط على فيورنتينا بعدم حضور التدريبات من أجل السماح له بالرحيل لبرشلونة لكن إدارة الفريق تمسكت ببقائه.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن اللاعب المغربي لا يزال على أجندة "البرسا" الذي لم ينس موقف اللاعب وجهوده للانضمام إلى الفريق، على الرغم من التحديات التي تواجه إدارة "البلوغرانا" في ملف التعاقدات.

وتتعنت رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس مع برشلونة في مسألة تسجيل أي لاعب جديد سينضم للفريق الصيف المقبل، ومع ذلك يواصل ماتيو أليماني المدير الرياضي لـ "البلوغرانا" وطاقمه العمل بكل جدية من أجل التخطيط للموسم المقبل.

وتؤكد "سبورت" أنه في حال تمكنت الإدارة الرياضية لبرشلونة من إزالة كل العقبات أمام مسألة التعاقدات، فإن الرئيس خوان لابورتا سيضم أمرابط.

وتعتمد مسألة قدوم اللاعب المغربي إلى برشلونة على أمرين، أولهما مستقبل القائد الحالي سيرغيو بوسكيتس المطالب بتحديد موقفه من البقاء أو الرحيل، والثاني معرفة المقابل المالي الذي سيطلبه فيورنتينا إلى جانب حل أزمة النادي مع رابطة "الليغا".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيدفع أقل من 40 مليون يورو التي رفضها فيورنتينا في يناير/كانون الثاني الماضي (3 على بند الإعارة، و37 أخرى عند ضم اللاعب نهائيا) على اعتبار أن عقد أمرابط مع "الفيولا" سينتهي في يونيو/حزيران 2024.

Sofyan Amrabat didn’t show up for Fiorentina training today, now forcing possible Deadline move after Barça proposal rejected 🚨🇲🇦 #DeadlineDay

Barça offered €3m loan fee, €37m buy option — Fiorentina, not accepting these conditions. pic.twitter.com/An8EQRsnMB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023