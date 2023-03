بالفيديو- عمره 80 عاما.. مسن أميركي يجري ماراثونا مسافته 160 كلم ويفوز بجائزة

في واقعة نادرة الحدوث، أكمل الرياضي الأميركي ديفيد بلايلوك البالغ من العمر 80 عاما سباق ماراثون لمسافة 160 كيلومترًا في 29 ساعة، وفاز بفئة "M80" للرياضيين الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر.

واستضافت هيئة إدارة الرياضة لألعاب القوى في سباقات المضمار والميدان والركض على الطرق "USATF" في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية أول أمس الأحد السباق على مسار بطول 100 ميل (160 كيلومترا)، الذي برز فيه بلايلوك بإكماله إلى آخره في هذه السن.

وأعلنت البطولة فوز المسن الأميركي في السباق عن فئة M80 بوقت "مثير للإعجاب" بلغ 29 ساعة و47 دقيقة و29 ثانية.

David Blaylock is the 2023 @usatf 100 Mile 80+ National Champion in 29:47:29 @usatf_mut pic.twitter.com/eSjMlgL0no

— Aravaipa Running (@AravaipaRunning) March 4, 2023