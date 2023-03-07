مؤسسة خيرية تهاجم مجلس الاتحاد الدولي والفيفا بسبب تعديلات قانون كرة القدم

لاقى قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة -والتي تتعلق بعدم إجراء تجارب للسماح بتبديلات مؤقتة في حال تعرض لاعب لارتجاج- انتقادات من قبل مؤسسة هيدواي الخيرية المتخصصة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات الرأس.

وحث الدوري الإنجليزي الممتاز مجلس الاتحاد الدولي على إجراء تجارب للسماح بتبديلات مؤقتة لتقييم حالة اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات في الرأس.

وبدلا من ذلك سيواصل المجلس إجراء تبديلات دائمة، وهو ما وصفه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بالنهج "الخالي من المخاطر"، لكن وفقا للرئيس التنفيذي لمؤسسة هيدواي فإن مجلس الاتحاد الدولي يواجه خطر "فقدان المصداقية" في مجال صحة الدماغ.

Now live on https://t.co/1mL2GscECK: press conference following the 137th AGM of The IFAB with: – Gianni Infantino, @FIFAcom President

– Mark Bullingham, CEO @FA

– Noel Mooney, CEO @FAWales

– Ian Maxwell, CEO @ScottishFA

– Patrick Nelson, CEO @IrishFA pic.twitter.com/CKBpHCAqTu — The IFAB (@TheIFAB) March 4, 2023

وقال لوك جريجز في بيان "رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يدعي أن كرة القدم تضع صحة اللاعبين في المقام الأول من خلال تمديد تجربة السماح بتغييرات دائمة، لكن هذا النظام فشل مرارا وتكرارا في حماية اللاعبين، لأنه يعتمد إما على مسعفين يصدرون حكما فوريا، أو أن يخاطر اللاعب بتفاقم إصابات الدماغ من خلال اللعب لمدة 10 إلى 15 دقيقة لمعرفة كيفية تقدمه".

وأضاف أن "مزاعم الفيفا بأن النظام الحالي يمثل نهجا "خاليا من المخاطر" لا تدعمه الإخفاقات المتكررة في اتخاذ القرار المناسب في حال وجود شكوك بشأن وجود ارتجاج".

وتم تقديم فكرة إجراء تبديلات دائمة للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج في الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية 2021، وتعني أنه يمكن للفريق استبدال أحد اللاعبين المشتبه في إصابتهم بالرأس دون احتساب الأمر بين عدد التبديلات المسموح بها لكل فريق.