لابورتا رئيس برشلونة: لم ولن نشتري الحكام

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا اليوم الثلاثاء أن ناديه لم "يشتر حكاما يوما"، وسط تحقيقات في دفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كاشفا عن تفكيره في تمديد عقد مدربه تشافي.

وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 ملايين دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

وقال نادي برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

ويحقق مدّعون عامون إسبان في المدفوعات، وقالت صحيفة "إلباييس" اليوم الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".

وأوضح لابورتا -خلال فعاليات في برشلونة- أن "برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى البرشا أبدًا نية لشراء حكام على الإطلاق".

وتابع أن "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى، لا شيء وليد الصدفة".

وسبق أن شنّ لابورتا الشهر الماضي هجوما عنيفا على رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

وتابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة، إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الإسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه".

وكان تيباس رأى أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدًا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الأموال لإنريكيس نيغريرا.

في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي، إذ يتصدر الفريق حاليًا ترتيب الليغا بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019. وينتهي عقد تشافي الحالي في يونيو/حزيران 2024.

وأضاف في هذا الصدد "إنه رجل لا يطلب أشياء مجنونة ويتفهم الوضع (المالي) للنادي".