"فضيحة نيغريرا" تتفاعل.. الادعاء الإسباني يقاضي برشلونة ورؤساءه

يستعد مكتب المدعي العام في إسبانيا لرفع دعوى قضائية ضد نادي برشلونة ورئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو، على خلفية القضية الأخيرة المعروفة إعلاميا باسم "فضيحة نيغريرا".

ودان المكتب برشلونة بدفع أموال إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق واتهمه بالفساد المؤسسي والاحتيال الرياضي، وفق ما ذكرته صحيفة "إل باييس" (El Pais) الإسبانية.

وبحسب التحقيق الذي استمر لمدة عام تقريبا، فإن نيغريرا تلقى 7 ملايين يورو من برشلونة في الفترة بين 2001 حتى 2018.

وأكدت الصحيفة أن نيغريرا نفسه سيكون تحت طائلة القانون إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة بارتوميو، وقد يمتد ذلك ليطال الرئيس الحالي خوان لابورتا والرئيسين السابقين خوان غاسبارت وساندرو روسيل اللذين ترأسا النادي الفترة المذكورة.

ويعتقد مكتب المدعي العام أن دفع برشلونة هذه الأموال لنيغريرا عندما كان في منصب نائب رئيس لجنة الحكم دليل على تورط النادي في فساد تجاري، خاصة وأن مصدر إيداع تلك الأموال غير معروف.

وبدأ التحقيق بهذه القضية في مايو/أيار 2022، بعد العثور على مخالفات ضريبية في شركة "داسنيل إس إل" التي أنشأها نيغريرا عام 1995 وأدارها ابنه خافيير.

