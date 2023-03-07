على طريقة رونالدو.. شاهد- هدف مقصي رائع بالدوري البرتغالي
سجل اللاعب الفرنسي سيمون بانزا هدفا مقصيا رائعا لفريقه سبورتينغ براغا في شباك ريو آفي في الدوري البرتغالي لكرة القدم أول أمس الأحد.
واستقبل بانزا كرة عرضية في الدقيقة 79 داخل منطقة الست ياردات، ليرتقي لها في الهواء ويسددها بمقصية خلفية سكنت الشباك. وطريقة تسجيل الهدف تعيد إلى الأذهان الهدف الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.
QUE GOLAÇO, BANZA! 🥵#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbwin #scbraga #rioave #Banza pic.twitter.com/oRObErK3YB
— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 5, 2023
وتغنى حساب نادي سبورتينغ براغا والدوري البرتغالي بالهدف الجميل الذي سجله اللاعب الفرنسي صاحب 26 عاما.
⚪️ Cristiano Ronaldo madness #OTD in 2018 🤯@Cristiano | @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/GZN1PcIFiv
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2021
وعزز المهاجم الفرنسي بهدفه فوز سبورتينغ براغا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرتغالي على ضيفه بهدفين دون رد.
E O QUE É QUE ISTO OH MEU!! 😱⚡🔥💥
Take a bow, @simbnz 🤯#PorMais pic.twitter.com/C5eFpdIFvr
— SC Braga (@SCBragaOficial) March 5, 2023
⚡ Banza foi 𝔻𝔼 𝔹𝕀ℂ𝕀ℂ𝕃𝔼𝕋𝔸 🚲 para a ✅itória
🎯 O que dizer deste movimento acrobático do avançado 🇫🇷? #LigaPortugalbwin #NãoPára #SCBRAFC pic.twitter.com/tbj0r82FxB
— Liga Portugal (@ligaportugal) March 5, 2023