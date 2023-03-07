على طريقة رونالدو.. شاهد- هدف مقصي رائع بالدوري البرتغالي

سجل اللاعب الفرنسي سيمون بانزا هدفا مقصيا رائعا لفريقه سبورتينغ براغا في شباك ريو آفي في الدوري البرتغالي لكرة القدم أول أمس الأحد.

واستقبل بانزا كرة عرضية في الدقيقة 79 داخل منطقة الست ياردات، ليرتقي لها في الهواء ويسددها بمقصية خلفية سكنت الشباك. وطريقة تسجيل الهدف تعيد إلى الأذهان الهدف الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018.

وتغنى حساب نادي سبورتينغ براغا والدوري البرتغالي بالهدف الجميل الذي سجله اللاعب الفرنسي صاحب 26 عاما.

وعزز المهاجم الفرنسي بهدفه فوز سبورتينغ براغا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرتغالي على ضيفه بهدفين دون رد.

E O QUE É QUE ISTO OH MEU!! 😱⚡🔥💥 Take a bow, @simbnz 🤯#PorMais pic.twitter.com/C5eFpdIFvr — SC Braga (@SCBragaOficial) March 5, 2023