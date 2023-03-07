غاب مودريك فحضرت الانتصارات.. صفقة الـ100 مليون يورو تخيب الآمال في تشلسي

بات الأوكراني ميخايلو مودريك المنضم إلى فريق تشلسي لكرة القدم في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة أحد الألغاز المحيرة في صفوف "البلوز".

انضم مودريك إلى تشلسي يوم 15 يناير/كانون الثاني 2023 في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، وهو ثاني أكبر مبلغ دُفع في تعاقد خلال "الميركاتو" الأخير بعد الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي جاء إلى لندن مقابل 120 مليون يورو.

وغاب مودريك عن مباراة تشلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي ذاق فيها "البلوز" حلاوة الفوز على حساب ليدز يونايتد بعد 6 مباريات متتالية لم ينتصر فيها الفريق (3 تعادلات- 3 هزائم).

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن هذا الانتصار -وهو الثاني لتشلسي في عام 2023- جاء في أول مباراة غاب فيها ميخايلو الذي لم يجرِ عمليات الإحماء من الأساس.

According to reports, Mykhailo Mudryk is "not Graham Potter's player" as the Chelsea boss "didn't want" the £88million man #cfc pic.twitter.com/e16BFwaBwG — indykaila News (@indykaila) March 3, 2023

وأبرزت الصحيفة أرقام اللاعب البالغ من العمر 22 عاما باعتباره ثاني استثمارات الأميركي تود بويلي المالك الجديد لتشلسي.

وترك مودريك انطباعا جيدا في أول ظهور له مع تشلسي ضد ليفربول، ثم شارك في المباريات الأربع التي تلتها بواقع 46 و67 و71 (فولهام، وست هام، بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال) لم يسجل فيها كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وعليه قرر غراهام بوتر مدرب تشلسي الاعتماد على رحيم ستيرلينغ، ومعه تحسن شكل تشلسي الهجومي دون أن تتحسن النتائج.

وقلّ اعتماد بوتر على مودريك، إذ دفع به 26 دقيقة أمام ساوثهامبتون، و7 دقائق فقط ضد توتنهام هوتسبير حتى اختفى اللاعب تماما في مواجهة ليدز يونايتد.

لكن الصحيفة الإسبانية بررت لمودريك ما يحدث معه، إذ ترى أن المشكلة تتمثل في تحقيق التفاهم والانسجام بين الصفقات التي أبرمها بويلي في الصيف الماضي (2022) وبين اللاعبين الجدد القادمين إلى لندن في يناير/كانون الثاني 2023، ومن بينهم الشاب الأوكراني.

ولعل أرقام الفريق الجماعية هي خير دليل على ذلك، إذ سجل لاعبو تشلسي 24 هدفا فقط في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أي أقل من هدف في المباراة الواحدة، فيما اهتزت شباكه 25 مرة.

ويوجد تشلسي حاليا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 34 نقطة، ويبتعد عن المركز الرابع الذي يحتله توتنهام هوتسبير بفارق 11 نقطة، علما بأن "البلوز" لعب مباراة أقل.

وتنتظر تشلسي مباراة حاسمة اليوم الثلاثاء، إذ يستقبل بوروسيا دورتموند على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ويتعين على تشلسي الفوز بفارق هدفين إذا أراد التأهل إلى دور الثمانية.