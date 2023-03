غاب مودريك فحضرت الانتصارات.. صفقة الـ100 مليون يورو تخيب الآمال في تشلسي

بات الأوكراني ميخايلو مودريك المنضم إلى فريق تشلسي لكرة القدم في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة أحد الألغاز المحيرة في صفوف "البلوز".

انضم مودريك إلى تشلسي يوم 15 يناير/كانون الثاني 2023 في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو، وهو ثاني أكبر مبلغ دُفع في تعاقد خلال "الميركاتو" الأخير بعد الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي جاء إلى لندن مقابل 120 مليون يورو.

وغاب مودريك عن مباراة تشلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي التي ذاق فيها "البلوز" حلاوة الفوز على حساب ليدز يونايتد بعد 6 مباريات متتالية لم ينتصر فيها الفريق (3 تعادلات- 3 هزائم).

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن هذا الانتصار -وهو الثاني لتشلسي في عام 2023- جاء في أول مباراة غاب فيها ميخايلو الذي لم يجرِ عمليات الإحماء من الأساس.

According to reports, Mykhailo Mudryk is "not Graham Potter's player" as the Chelsea boss "didn't want" the £88million man #cfc pic.twitter.com/e16BFwaBwG

— indykaila News (@indykaila) March 3, 2023