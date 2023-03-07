شاهد- بعد دفعه الحكم المساعد بمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. هذا قرار الاتحاد الإنجليزي بحق فيرنانديز قائد "المانيو"

كان النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد في عين عاصفة الهزيمة على يد ليفربول بسباعية نظيفة الأحد الماضي، بعد دفعه للحكم المساعد.

وفي الدقيقة الـ 81 من الشوط الثاني، قطع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الكرة من أمام فيرنانديز ثم التقط الكرة وسددها نحو الدولي البرتغالي مما أثار غضب الأخير ودخل في سجال مع أرنولد ليتدخل الحكم المساعد ويحاول تهدئة الموقف. لكن برونو الغاضب من النتيجة دفع الحكم المساعد.

– Referee charity Ref Support has called for five-game Bruno Fernandes ban. pic.twitter.com/pEeWD0oZuj — Odd_Fiesta𓃵 (@Tamuno_Jorge) March 7, 2023

وبينما كان الجميع ينتظر العقوبة التي كان ينتظرها فيرنانديز، أكد اتحاد الكرة الإنجليزي أنه لن يتخذ أي إجراء ضد اللاعب لأن الحكم آندي مادلي ومساعديه لم يكتبا أي شيء ضد فيرنانديز في تقريرهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما لن يتخذ أي إجراء بأثر رجعي، إلا إذا كانت مخالفة طرد واضحة واعتبرها حكام المباراة قد فاتتهم.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت أن اتحاد العبة فتح تحقيقا في واقعة دفع فيرنانديز للحكم المساعد.

وأضاف التقرير أن النجم البرتغالي مهدد بالإيقاف 5 مباريات بسبب سوء السلوك.