الملاكم البريطاني كونور بن.. رسب في اختبار المنشطات بسبب البيض ففكر في الانتحار

قال الملاكم البريطاني كونور بن إنه عانى من ميول انتحارية بعد سقوطه في اختبار للمنشطات العام الماضي، تسبب في إلغاء النزال المرتقب أمام كريس يوبانك جونيور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبرّأ مجلس الملاكمة العالمي بن، الذي كشف اختباره تناوله مادة كلوميفين المحظورة، من تعمد تعاطي المنشطات بعدما رأى المجلس أن "الاستهلاك المرتفع جدا للبيض" وراء النتيجة الإيجابية.

وقال بن (26 عاما) في مقابلة مع بيرس مورجان يوم الاثنين "هذا تسبب في شعوري بالألم، لم أكن أعتقد أني سأجتاز هذه الفترة. كنت أتعامل مع الأمر يوما بيوم، لم أكن أعتقد أن اليوم التالي سيأتي".

وردا على سؤال عن وجود أفكار انتحارية، قال بن "حسنا، أود أن أقول نعم، وهذا يتسبب في إحباطي الآن لأني لا أعرف كيف سارت الأمور بهذا الشكل السيئ. كنت في أجواء سيئة جدا".

وتابع "كان الموقف صعبا لأني شعرت بأنني في انتظار الموت بسبب شيء لم أفعله أبدا".

ولا يزال الملاكم بن قيد التحقيق من قبل الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات.

وتخلى الملاكم البريطاني، الذي كان والده نايجل بطل العالم في الوزن فوق المتوسط، عن رخصة الملاكمة التي حصل عليها من الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين بعد إلغاء نزال يوبانك.