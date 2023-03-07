كرة القدم والطب الرياضي.. اختتام المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي في الدوحة

تحت شعار "كرة القدم والطب الرياضي- الاحتفال بالتنوع"، اختتمت أعمال المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أكثر من 600 مشارك حظوا بإطلالة شاملة على أحدث التطورات في علوم وطب الرياضة.

وحظي المؤتمر باعتماد المجلة البريطانية للطب الرياضي، للمرة الأولى في تاريخه، وشهد هذا الحدث التاريخي الذي استمر على مدار 3 أيام، اطّلاع المشاركين على أحدث التحديات وأفضل الممارسات العلمية والطبية، إلى جانب التطورات العلمية الرائدة في مجال علوم وطب الرياضة، والتي استعرضها محاضرون مميزون على المستوى العالمي من خلال محاضرات وندوات وأوراق عمل وورشات عمل سريرية.

وحضر الحفل الختامي للمؤتمر، الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومحمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أسباير زون" ومدير عام مستشفى "سبيتار"، والدكتور عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وهاني بلان، ممثل الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "المؤتمر كان ناجحا، والشكر لسبيتار لاحتضان هذا الحدث، استفدنا كثيرا بالمتحدثين المشاركين، لقد كانت مشاركة ايجابية جدا، الجانب الطبي في الرياضة وكرة القدم، له دور كبير في تطوير اللعبة"@theafcdotcom @QFA pic.twitter.com/HRULSm3L3J — Aspetar سبيتار (@Aspetar) March 7, 2023

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بنجاح المؤتمر، وأكد على تطوره ليصبح واحدا من المؤتمرات الطبية الرائدة ليس فقط على مستوى القارة، ولكن أيضا على مستوى جميع أنحاء العالم الرياضي.

وقال آل خليفة "معا، أنا واثق من أننا سنواصل رفع معاييرنا في علوم وطب الرياضة، ولدي إيمان كبير بأن هذا المؤتمر سيؤدي إلى تطورات جديدة ومثيرة في الطب الرياضي، في الوقت الذي يقوم فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدخول عهد جديد من المنافسات المُحسنة في السنوات القادمة".

وشهد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الآسيوي ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي والاتحاد القطري لكرة القدم، وجود ما يقارب 120 خبيرا في مجال الطب الرياضي والعلوم، يمثلون اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية في آسيا وأوروبا "يويفا" وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

The 7th AFC Medical Conference Qatar! A great start with engaging & interesting pre-conference workshops on musculoskeletal ultrasound-guided injections, football emergency medicine, sports physiotherapists, and anti-doping procedures.#AFCMedConQatar @theafcdotcom @QFA pic.twitter.com/hsOJSnzPyV — Aspetar سبيتار (@Aspetar) March 3, 2023

كرة القدم والطب الرياضي

وهدف المؤتمر إلى تعزيز قدرات المشاركين من أجل التعامل مع الحالات الطبية المتنوعة في كرة القدم، كما ركز على موضوع عودة اللعبة بعد جائحة كوفيد-19، وتطورها من ناحيتي التنوع والاندماج.

وأقيم على هامش المؤتمر النسخة الثالثة من حفل توزيع الجوائز الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك أول أمس الأحد (الخامس من مارس/آذار)، من أجل تكريم جهود ومساهمات العاملين في المجال الطبي للارتقاء باللعبة.

وخلال الحفل الختامي للمؤتمر، قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ جوائز التقدير إلى مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، والاتحاد القطري لكرة القدم، وأكاديمية أسباير، والفيفا، واليويفا ومختبر مكافحة المنشطات في قطر إلى جانب مؤسسة أسباير زون، وذلك تقديرا لجهودهم من أجل ضمان نجاح المؤتمر.

#قنا_فيديو |

فعاليات متميزة وتكريم نخبة من الأطباء في المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في #الدوحة#قنا_رياضي pic.twitter.com/4t63T4cN5Q — قنا الرياضي (@QNA_Sports) March 6, 2023

وقال الدكتور عبد العزيز جهام الكواري الرئيس التنفيذي لسبيتار إن "حضور رئيس الاتحاد الآسيوي هو تأكيد آخر على أهمية الطب الرياضي ونجاح المؤتمر الذي احتضنته الدوحة بمشاركة ما يقرب من 150 خبيرا عالميا في هذا المجال، وعدد كبير من المتحدثين من خبراء سبيتار، وهو ما يؤكد مكانة وريادة المستشفى الذي أضحى مرجعا للطب الرياضي وعلومه".

وأضاف الكواري "فخورون جدا بمخرجات المؤتمر والتوصيات لأنها ستلبي احتياجات المجتمع الرياضي وتؤكد الدور المحوري للطب الرياضي، كما أن نجاح المؤتمر يعزز ريادة سبيتار ليس آسيويا فحسب بل على مستوى العالم، بالنظر للمحتوى ونوعية الحضور من نخبة الخبراء في العالم".

وتستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور، النسخة القادمة من المؤتمر الذي يعقد مرة كل 4 سنوات، وكانت قد استضافته عام 2011.