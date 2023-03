كرة القدم والطب الرياضي.. اختتام المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي في الدوحة

تحت شعار "كرة القدم والطب الرياضي- الاحتفال بالتنوع"، اختتمت أعمال المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أكثر من 600 مشارك حظوا بإطلالة شاملة على أحدث التطورات في علوم وطب الرياضة.

وحظي المؤتمر باعتماد المجلة البريطانية للطب الرياضي، للمرة الأولى في تاريخه، وشهد هذا الحدث التاريخي الذي استمر على مدار 3 أيام، اطّلاع المشاركين على أحدث التحديات وأفضل الممارسات العلمية والطبية، إلى جانب التطورات العلمية الرائدة في مجال علوم وطب الرياضة، والتي استعرضها محاضرون مميزون على المستوى العالمي من خلال محاضرات وندوات وأوراق عمل وورشات عمل سريرية.

وحضر الحفل الختامي للمؤتمر، الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومحمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أسباير زون" ومدير عام مستشفى "سبيتار"، والدكتور عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وهاني بلان، ممثل الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بنجاح المؤتمر، وأكد على تطوره ليصبح واحدا من المؤتمرات الطبية الرائدة ليس فقط على مستوى القارة، ولكن أيضا على مستوى جميع أنحاء العالم الرياضي.

وقال آل خليفة "معا، أنا واثق من أننا سنواصل رفع معاييرنا في علوم وطب الرياضة، ولدي إيمان كبير بأن هذا المؤتمر سيؤدي إلى تطورات جديدة ومثيرة في الطب الرياضي، في الوقت الذي يقوم فيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدخول عهد جديد من المنافسات المُحسنة في السنوات القادمة".

وشهد المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الآسيوي ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي والاتحاد القطري لكرة القدم، وجود ما يقارب 120 خبيرا في مجال الطب الرياضي والعلوم، يمثلون اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية في آسيا وأوروبا "يويفا" وأميركا الجنوبية وأفريقيا.

