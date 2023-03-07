يويفا أقر بخطئه وعوض جماهير ليفربول.. ماذا جرى في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي؟

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعويض جماهير ليفربول الإنجليزي الذين اشتروا تذاكر نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد الاعتراف بالـ "تجربة السلبية" التي حدثت.

وكشف تقرير مستقل -نشر الشهر الماضي- أن الاتحاد الأوروبي كان المسؤول الرئيسي عن مشاكل ازدحام خطيرة خارج ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه بعد نشر التقرير قام السكرتير العام ليويفا ثيودور ثيودوريديس بالاعتذار لهؤلاء المتضررين من الأحداث، وقال إن "يويفا" طبق برنامج تعويض خاصا.

وذكر التقرير "أخذنا في الحسبان عددا كبيرا من الآراء التي عبرت علانية وسرا، ونعتقد أننا ابتكرنا برنامجا شاملا وعادلا".

وأضاف "نقدر مساهمات منظمة مشجعي ليفربول (سبيريت أوف شانكلي) وجمعية أنصار ليفربول للمعاقين، بالإضافة للحوار المفتوح والشفاف خلال تلك الفترة".

وأكد البيان "ندرك التجارب السلبية التي مر بها هؤلاء المشجعون في هذا اليوم، وبهذا البرنامج سنعوض الجماهير الذين اشتروا التذاكر وتضرروا بشدة من الصعوبات في دخول الملعب".

وستعوض كل الجماهير الذين حصلوا على تذاكر للدخول من بوابات "إيه، بي، سي، إكس، واي، زد" حيث كانت هناك أصعب الظروف لدخول الملعب، إضافة لكل الذين لم يتمكنوا من دخول الملعب قبل انطلاق المباراة 9 مساء (علما بأن بداية المباراة تأخرت لأكثر من نصف ساعة) أو الذين لم يتمكنوا من الدخول.

وسيعوض الفيفا كل الجماهير الذين اشتروا تذاكر المعاقين بجانب هؤلاء المصاحبين لهم، ولكن ووفقا للشروط سيطبق التعويض على كل تذاكر ليفربول الرسمية البالغ عددها 19 ألفا و618 تذكرة.

كما أن التعويض سيكون متاحا لريال مدريد وجماهيره العادية الذين يستوفون المعايير.