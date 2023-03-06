قذيفة مانشيني تقود روما للفوز على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

فاز روما على ضيفه يوفنتوس 1-صفر يوم الأحد في الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-صفر على ليتشي ويعزز موقعه في وقت سابق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز السابع. كان قد تم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بسبب مخالفات مالية.

وسجل جانلوكا مانشيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين حارس يوفنتوس.

وشهدت المباراة تعرض مويس كين لاعب يوفنتوس للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعد دقيقة واحدة من نزوله بسبب ضربه لاعبا لروما من دون كرة.