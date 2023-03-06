وضع الصافرة في فمه ولم يحتسب ركلة جزاء.. هل ظلم الحكم ريال مدريد في مواجهة بيتيس؟

في الدقيقة الـ77 من التعادل السلبي بين ريال مدريد ومضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني ارتكب أحد لاعبي بيتيس خطأ على كريم بنزيمة قائد ريال مدريد ليحدث بعدها أمر حيّر مشجعي الملكي.

وخلال اقتحام بنزيمة لمنطقة جزاء بيتيس اعترضه البرتغالي ويليام كارفالو وحاول إبعاد الكرة لكنه ارتكب خطأ وأسقط المهاجم الفرنسي أرضا أمام ناظري الحكم سيزار سوتو غرادو الذي وضع الصافرة في فمه ولكنه لم يشر إلى أي شيء، في لقطة اعترض عليها لاعبو ريال مدريد وجماهير الفريق.

https://twitter.com/TheBlancosLive/status/1632509180262088704?s=20

https://twitter.com/Ultra_Suristic/status/1632496888220925958?s=20

وهذه اللقطة كانت واحدة من عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل على أرض ملعب "بينيتو فيلامارين".

واعتبر الحكم الدولي السابق جمال الشريف أن الحكم غرادو حرم ريال مدريد من ركلة جزاء مستحقة وفي تبريره للحادثة كتب الشريف على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "لاعب ريال بيتيس مد قدمه وساقه اليمنى باتجاه الكرة الموجودة عند القدم اليمنى البعيدة لبنزيمة، في محاولة منه لإبعاد الكرة دون أن يصل إليها، حيث استطاع بنزيمة تمرير الكرة بيمناه إلى كاربخال".

وتابع "عندما تحرك لاستلام الكرة من جديد تعرض لعرقلة منعته من التقدم وأسقطته أرضا داخل منطقة الجزاء. وكان الحكم قريبا من اللقطة ورفع صافرته إلى فمه ليعلن عن ركلة جزاء، لكنه تردد وأعاد صافرته وتراجع عن قرار احتساب ركلة جزاء مستحقة للريال".

https://twitter.com/LaLigaArab/status/1632503982311743488?s=20

وبهذا التعادل، بقي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا برصيد 53 نقطة وبفارق 9 نقاط خلف منافسه برشلونة المتصدر.