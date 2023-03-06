نيمار يجري عملية جراحية ويغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم

كشف باريس سان جيرمان أن النجم البرازيلي نيمار سيجري عملية جراحية في الكاحل، من المحتمل أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأكد الفريق الباريسي -في بيان طبي عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين- أن "نيمار عانى من عدة إصابات في كاحل قدمه اليمنى في السنوات الأخيرة".

وتابع البيان أنه "بعد إصابته الأخيرة بالتواء في الكاحل في 20 الشهر الماضي، أوصى الجهاز الطبي للنادي بإجراء عملية جراحية لنيمار لتجنب خطر تكرار الإصابة، وذلك بعد توصية جميع الخبراء الآخرين الذين استُشيروا".

وأوضح النادي الباريسي "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام المقبلة، في مستشفى أسبيتار بالدوحة".

وختم سان جيرمان بيانه، بأن الدولي البرازيلي سيغيب من 3 إلى 4 أشهر، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتضع هذه العملية نهاية مخيبة للآمال لأداء مميز لنيمار هذا الموسم، إذ سجل البرازيلي 18 هدفا وصنع 17 في 29 مباراة في جميع المسابقات.

وكان المدرب كريستوف غاليتييه أكد بالفعل أن البرازيلي لن يعود لفترة من الوقت بعد تعرضه للإصابة في الفوز 4-3 على ليل في الدوري الفرنسي، ولكن لم يكن هناك جدول زمني صارم لتعافيه مما كان يشتبه في البداية أنه التواء بسيط في الكاحل.

ويستمر كيليان مبابي وليونيل ميسي في قيادة خط باريس سان جيرمان في غياب نيمار، مع وجود الشاب هوغو إيكيتيك أيضا.