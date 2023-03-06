مبابي الأكثر تسجيلا وأرجنتيني يملك المعدل الأعلى.. أفضل 10 هدافين في تاريخ باريس سان جيرمان

في عمر 24 عاما فقط، انتزع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عرش الهدافين التاريخيين للنادي الفرنسي بعدما أزاح الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وسجل مبابي الهدف الرابع لسان جيرمان في شباك نانت في المباراة التي جرت على ملعب حديقة الأمراء في الرابع من مارس/آذار 2023، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 201 هدف.

وفي ظرف 5 سنوات فقط، أزاح مبابي من طريقه الكثير من هدافي النادي التاريخيين، نتعرف على أصحاب المراكز العشرة الأولى في السطور التالية:

10 – كارلوس بيانكي (70 هدفا)

على الرغم من أن المهاجم الأرجنتيني يوجد في المركز العاشر في قائمة هدافي باريس سان جيرمان التاريخيين، فإنه صاحب المعدل التهديفي الأعلى.

🎂 ¡Un gran feliz cumpleaños para una leyenda de nuestro club, Carlos Bianchi! 🇦🇷 ¡Que tengas un gran día, Virrey! ❤️💙 pic.twitter.com/3OLVM9mUnu — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 26, 2022

لعب بيانكي موسمين فقط مع باريس في الفترة ما بين عامي 1977 و1979، ظهر خلالها في 79 مباراة، مسجلا 70 هدفا، بواقع 1.12 هدف في المباراة الواحدة.

9- رايموند سوزا "راي" (72 هدفا)

كانت محطة باريس سان جيرمان هي التجربة الأوروبية الوحيدة في مسيرة النجم البرازيلي الشهير باسم "راي"، ولعب معه 5 سنوات (1993-1998).

نجح اللاعب البرازيلي الذي تُوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأميركية، في تسجيل 72 هدفا في 215 مباراة.

8- صافيت سوسيك (85 هدفا)

اللاعب ذو الأصول البوسنية ارتدى قميص باريس سان جيرمان في الفترة من عام 1982 حتى عام 1991، بعد الانضمام إليه من سبورتنيغ خيخون الإسباني.

ظهر سوسيك على المستطيل الأخضر بالقميص الأزرق في 345 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 85 هدفا، وضعته في المركز الثامن في قائمة هدافي سان جيرمان.

7- أنخيل دي ماريا (93 هدفا)

بعد تجربة يمكن القول عنها إنها فاشلة، غادر دي ماريا مانشستر يونايتد بحثا عن فريق آخر يستعيد من خلاله بريقه وتألقه.

𝑪𝒐𝒆𝒖𝒓 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 & 𝑩𝒍𝒆𝒖 ❤️💙 كواليس آخر مباراة لآنخيل دي ماريا بقميص @PSG_arab. حب وشغف واحترام 🫶🔥

pic.twitter.com/iyWXSz0kl3 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 25, 2022

اختار النجم الأرجنتيني السفر إلى عاصمة الأنوار والتوقيع لباريس سان جيرمان في السادس من أغسطس/آب 2015، واستمر هناك حتى قدّم كل ما لديه لمدة 7 مواسم، وخلال هذه الفترة سجل دي ماريا 93 هدفا في 295 مباراة، رغم أنه لم يكن مهاجما صريحا.

6- دومينيك روشيتسو (100 هدف)

يُعتبر المهاجم الفرنسي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من سانت إيتيان في صيف عام 1980، أول لاعب يبلغ حاجز الثلاثة أرقام مع نادي العاصمة الفرنسية.

روشيستو، الفرنسي الثاني في هذه القائمة، هز شباك المنافسين 100 مرة في 255 مباراة، خاضها في الفترة من عام 1980 حتى عام 1987.

5- بيدرو ميغيل كاريرو "باوليتا" (109 أهداف)

في ظرف 5 سنوات، حجز المهاجم البرتغالي باوليتا مكانا له في قائمة هدافي باريس سان جيرمان التاريخيين، بتوقيعه 109 أهداف في 211 مباراة.

الكلاسيكو مرادف للأسطورة بيدرو ميغيل باوليتا 🦅 تحفة حقيقية ✨ pic.twitter.com/HXENl93RFg — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 27, 2019

انضم باوليتا إلى باريس في يوليو/تموز 2003 قادما مع مواطنه بوردو، واستمر مع الفريق حتى صيف عام 2008.

4- نيمار دا سيلفا (118 هدفا)

وصل النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الباريسي في أغسطس/آب 2017، قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهي صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ حتى هذه اللحظة.

سحر نيمار 🇧🇷🎩

pic.twitter.com/sAJBXKlw0q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 4, 2022

وسجل نيمار ما مجموعه 118 هدفا في 173 مباراة، وكان من الممكن أن يكون الرصيد أكثر من ذلك لولا الإصابات الكثيرة التي أصابت اللاعب، منها ما كان لفترة طويلة.

لكن ما زال هناك الوقت أمام نيمار من أجل تسجيل المزيد، خاصة وأنه ما زال لاعبا في صفوف باريس، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2025.

3- زلاتان إبراهيموفيتش (156 هدفا)

يُعتبر المهاجم السويدي المخضرم صاحب ثاني أعلى معدل تهديفي مع باريس سان جيرمان بواقع 0.87 هدف في المباراة الواحدة، بعد كارلوس بيانكي.

هذا ما كان يفعله زلاتان 🔥 لمن لا يعرف إبراهيموفيتش 😎 pic.twitter.com/Zhxpw1vpX6 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 20, 2020

إبراهيموفيتش الذي لعب في صفوف الفريق الباريسي في الفترة من 2012 حتى 2016، نجح في تسجيل 156 هدفا في 180 مباراة.

2- إدينسون كافاني (200 هدف)

وصل كافاني إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 16 يوليو/تموز 2013، قادما من نابولي الإيطالي، ليدافع عن قميص سان جيرمان حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في خريف 2020.

في تلك الفترة شارك اللاعب الملقب بـ"الماتدور" مع باريس في 301 مباراة بجميع البطولات، هز فيها شباك المنافسين 200 مرة.

🔙🗓️ #في_مثل_هذا_اليوم ⚽️😱 𝟗𝟎'+𝟑 قبل 5️⃣ سنوات، وقّع إدينسون كافاني على هذه الركلة الحرة المباشرة في #لو_كلاسيك (2-2) 🙌❤️💙

pic.twitter.com/UI9tlRWw0M — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 22, 2022

وجلس كافاني على عرش هدافي سان جيرمان وحيدا حتى تساوى معه مبابي يوم 26 فبراير/شباط 2023 بهدفيه ضد مرمى مارسيليا في "كلاسيكو" فرنسا، قبل أن يزيحه عنه بشكل نهائي بعد ذلك بأسبوع.

1- كيليان مبابي (201)

اعتلى النجم الشاب عرش هدافي باريس سان جيرمان بجميع البطولات في الرابع من مارس/آذار 2023.

وبهدفه في مرمى نانت، وصل مبابي إلى هدفه رقم 201 بعدما ظهر بقميص سان جيرمان في 247 مباراة، ليزيح كافاني عن العرش ويجلس عليه وحيدا دون منازع.

وبطبيعة الحال، بإمكان مبابي تعزيز هذا الرصيد أكثر من ذلك، خاصة وأنه مرتبط بعقد مع باريس يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

يُذكر أن باريس كان قد تعاقد مع مبابي في أغسطس/آب 2017، قادما من موناكو على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه بشكل نهائي في الصيف التالي.