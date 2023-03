بالفيديو- فاولر هنأه على تحطيم رقمه القياسي وليفربول يتغنّى به.. ماذا قالوا عن إنجاز صلاح التاريخي؟

خطف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الأضواء في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي حقق فيها "الريدز" انتصارا تاريخيا وساحقا 7-صفر.

وزار صلاح شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مرتين، سطّر من خلالهما عددا من الأرقام القياسية والتاريخية، أبرزها على الإطلاق تربعه على عرش هدافي ليفربول التاريخيين في "البريميرليغ".

🇪🇬👑 الصدارة للملك المصري 👑🇪🇬 محمد صلاح يحتل صدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز بـ 129 هدفاً#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_يونايتد #PremierLeague pic.twitter.com/4VoKzCQVBf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2023

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 66 و83، وصل بهما إلى 129 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليزيح روبي فاولر عن العرش بفارق هدف واحد.

👑🇪🇬 الملك المصري كاتب التاريخ محمد صلاح يعادل رقم روبي فاولر الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز بـ128 هدفاً#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_يونايتد #PremierLeague pic.twitter.com/3mAIyoJhJ3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2023

وبطبيعة الحال بإمكان صلاح تعزيز هذا الرقم التاريخي بالنظر إلى عقده الجديد الذي يبقيه في أنفيلد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2025.

ونال محمد صلاح جائزة رجل المباراة، ومنحها إياها زميله قائد الفريق جوردان هندرسون بعد نهاية اللقاء.

القائد جوردان هندرسون يقدم جائزة رجل المباراة للملك محمد صلاح. ❤️ pic.twitter.com/8bwsfWNOlm — شـبـكـة لـيـفـربـول (@LFC4Ar) March 5, 2023

وعلاوة على تحطيم رقم روبي فاولر، سجل محمد صلاح جملة من الأرقام القياسية خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل خلال 6 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد، كذلك بات الهداف التاريخي لمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على مر التاريخ برصيد 10 أهداف، متقدما على نجم "الريدز" السابق ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف.

كما أنه اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 131 هدفا، والأكثر تسجيلا بالقدم اليسرى برصيد 104 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 32 هدفا في 38 مباراة متتالية.

ولم يخف صلاح فرحته بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأهم تحقّق بالفوز الكبير على مانشستر يونايتد.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) "إنه يوم خاص بالنسبة لي، وبصراحة لست قادرا على وصف شعوري، لكن هذا أحد أجمل أيام حياتي".

وأضاف "نجحت في تحطيم رقم كنت أسعى للوصول إليه منذ وصولي إلى ليفربول، وأتمنى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، لكن الأهم تحقيق البطولات مع الفريق".

واحتفى الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنجاز صلاح، حيث نشر مقطع فيديو تضمّن أهدافا للنجم المصري.

وعلق ليفربول على الفيديو بالقول "وبُناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، رقم قياسي جديد يُضاف لجعبة الملك المصري محمد صلاح".

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️ رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

وأثنى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إنجاز صلاح، وقال "لقد حقق شيئا مميزا حقا، إنه لاعب مميز جدا، يجب أن يكون فخورا حقا".

📺 Jurgen Klopp on Mo Salah’s record goal: “He achieved something really, really special. A very special player. He should be really proud.” 🔴 pic.twitter.com/sTXx6MykMJ — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 5, 2023

وشارك الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، مقطع فيديو لصلاح وهو يحتفل بإنجازه مع الجماهير.

وأبرز رومانو تصريحات أخرى لصلاح قال فيها "إنه يوم خاص جدا، سأعود إلى المنزل وأحتفل مع عائلتي، وأتناول البابونج".

Mohamed Salah becomes Liverpool’s all-time record Premier League scorer with his brace — it’s 129 goals 🔴🇪🇬 #LFC “It’s very special! I'm going to go home, celebrate with my family and have a chamomile tea”, Mo Salah says. 🎥 @LFC pic.twitter.com/3w1w4tjknp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2023

في السياق، عبّر محمد أبو تريكة، المحلل الفني في قنوات "بي إن سبورتس"، عن فرحته بتألق صلاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه غير متفاجئ مما قدمه مواطنه.

وقال أبو تريكة "أنا سعيد بمستوى صلاح، لأن هناك أناسا ما زالوا يشككون فيه وهو في الموسم السادس مع ليفربول"، مطالبا المتابعين بمشاهدة النجم المصري عبر شاشات التلفزيون ومنصة يوتيوب والاستمتاع بما يقدمه مع "الريدز".

وأشاد أبو تريكة بقوة صلاح الذهنية قائلا "عندما نعتقد أن صلاح وصل إلى أعلى مستوى يقدم لنا الجديد، وعندما يحفظه المدافعون يفاجئهم بالجديد، خاصة في المباريات الكبيرة".

وحظي صلاح بعبارات الإطراء والمديح، كما استقبل التهاني من نجوم كرة القدم، وفي مقدمتهم فاولر نفسه.

وشارك فاولر صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر لاحتفال صلاح بأحد أهدافه، وعلّق عليها "مبروك، مبروك كبيرة"، واصفا محمد صلاح بأنه "أسطورة" ليفربول.

وعلّق الإسباني خوسيه إنريكي، لاعب ليفربول الأسبق، على تألق صلاح عبر تويتر، قائلا "محطم الرقم القياسي، محمد صلاح يصبح هداف ليفربول على مر العصور في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا".

Record breaker Mo Salah becomes Liverpool's All-time leading scorer in the premier league with 129 goals! Not bad for a one season wonder 🇪🇬👑 🎨@lfcfanagram pic.twitter.com/LecXIaaQxj — José enrique (@Jesanchez3) March 5, 2023

بدوره كتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر تويتر "الهداف التاريخي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد، أصبح الليلة الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي متساويا مع روبي فاولر، 128 هدفا للملك المصري".

الهداف التاريخي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد أصبح الليلة الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي متساويًا مع روبي فاولر 🔝 128 هدفًا للملك المصري 👑🇪🇬 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 5, 2023

وعاد الحساب ذاته ونشر تغريدة أخرى بعد وصول صلاح إلى شباك مانشستر يونايتد في المرة الثانية، قال فيها "وحده على القمة منفردا ومتجاوزا الجميع، محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي".