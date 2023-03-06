رياضة

بالفيديو- فاولر هنأه على تحطيم رقمه القياسي وليفربول يتغنّى به.. ماذا قالوا عن إنجاز صلاح التاريخي؟

صلاح (الثاني من اليمين) نال إشادة كبيرة بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي
صلاح (الثاني من اليمين) نال إشادة كبيرة من الجميع بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي (الفرنسية)
6/3/2023-|آخر تحديث: 6/3/202301:44 AM (مكة المكرمة)

خطف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الأضواء في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي حقق فيها "الريدز" انتصارا تاريخيا وساحقا 7-صفر.

وزار صلاح شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مرتين، سطّر من خلالهما عددا من الأرقام القياسية والتاريخية، أبرزها على الإطلاق تربعه على عرش هدافي ليفربول التاريخيين في "البريميرليغ".

وسجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 66 و83، وصل بهما إلى 129 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليزيح روبي فاولر عن العرش بفارق هدف واحد.

وبطبيعة الحال بإمكان صلاح تعزيز هذا الرقم التاريخي بالنظر إلى عقده الجديد الذي يبقيه في أنفيلد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2025.

ونال محمد صلاح جائزة رجل المباراة، ومنحها إياها زميله قائد الفريق جوردان هندرسون بعد نهاية اللقاء.

وعلاوة على تحطيم رقم روبي فاولر، سجل محمد صلاح جملة من الأرقام القياسية خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل خلال 6 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد، كذلك بات الهداف التاريخي لمواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد على مر التاريخ برصيد 10 أهداف، متقدما على نجم "الريدز" السابق ستيفن جيرارد، الذي سجل 9 أهداف.

كما أنه اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 131 هدفا، والأكثر تسجيلا بالقدم اليسرى برصيد 104 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 32 هدفا في 38 مباراة متتالية.

ولم يخف صلاح فرحته بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأهم تحقّق بالفوز الكبير على مانشستر يونايتد.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) "إنه يوم خاص بالنسبة لي، وبصراحة لست قادرا على وصف شعوري، لكن هذا أحد أجمل أيام حياتي".

وأضاف "نجحت في تحطيم رقم كنت أسعى للوصول إليه منذ وصولي إلى ليفربول، وأتمنى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، لكن الأهم تحقيق البطولات مع الفريق".

واحتفى الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنجاز صلاح، حيث نشر مقطع فيديو تضمّن أهدافا للنجم المصري.

وعلق ليفربول على الفيديو بالقول "وبُناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، رقم قياسي جديد يُضاف لجعبة الملك المصري محمد صلاح".

وأثنى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إنجاز صلاح، وقال "لقد حقق شيئا مميزا حقا، إنه لاعب مميز جدا، يجب أن يكون فخورا حقا".

وشارك الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، مقطع فيديو لصلاح وهو يحتفل بإنجازه مع الجماهير.

وأبرز رومانو تصريحات أخرى لصلاح قال فيها "إنه يوم خاص جدا، سأعود إلى المنزل وأحتفل مع عائلتي، وأتناول البابونج".

في السياق، عبّر محمد أبو تريكة، المحلل الفني في قنوات "بي إن سبورتس"، عن فرحته بتألق صلاح، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه غير متفاجئ مما قدمه مواطنه.

وقال أبو تريكة "أنا سعيد بمستوى صلاح، لأن هناك أناسا ما زالوا يشككون فيه وهو في الموسم السادس مع ليفربول"، مطالبا المتابعين بمشاهدة النجم المصري عبر شاشات التلفزيون ومنصة يوتيوب والاستمتاع بما يقدمه مع "الريدز".

وأشاد أبو تريكة بقوة صلاح الذهنية قائلا "عندما نعتقد أن صلاح وصل إلى أعلى مستوى يقدم لنا الجديد، وعندما يحفظه المدافعون يفاجئهم بالجديد، خاصة في المباريات الكبيرة".

وحظي صلاح بعبارات الإطراء والمديح، كما استقبل التهاني من نجوم كرة القدم، وفي مقدمتهم فاولر نفسه.

وشارك فاولر صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر لاحتفال صلاح بأحد أهدافه، وعلّق عليها "مبروك، مبروك كبيرة"، واصفا محمد صلاح بأنه "أسطورة" ليفربول.

وعلّق الإسباني خوسيه إنريكي، لاعب ليفربول الأسبق، على تألق صلاح عبر تويتر، قائلا "محطم الرقم القياسي، محمد صلاح يصبح هداف ليفربول على مر العصور في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا".

بدوره كتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر تويتر "الهداف التاريخي لكلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد، أصبح الليلة الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي متساويا مع روبي فاولر، 128 هدفا للملك المصري".

وعاد الحساب ذاته ونشر تغريدة أخرى بعد وصول صلاح إلى شباك مانشستر يونايتد في المرة الثانية، قال فيها "وحده على القمة منفردا ومتجاوزا الجميع، محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي