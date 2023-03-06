شاهد.. ميسي: قادرون على قلب النتيجة ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان إنه والفريق سيفعلون ما بوسعهم لقلب النتيجة ضد بايرن ميونخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وتابع -في حوار نشر على موقع النادي وحساباته على مواقع التواصل- أن هدف جميع اللاعبين تجاوز ثمن النهائي والذهاب أبعد في البطولة.

وأشار إلى أن "الانتصارين المهمين الأخيرين في الدوري عززا روح الفريق قبل سفرنا إلى ميونخ لمواجهة البايرن والتي ستكون صعبة وقاسية كما كانت مباراة الذهاب والتي حسمت بتفاصيل صغيرة، نخوض المباراة في ملعب صعب ولكننا تحضرنا جيدا لها ونحن قادرون على قلب النتيجة".

وأوضح أن "الفريق تغير في المباريات الأخيرة، والانتصارات تدفعنا إلى العمل بهدوء وسعادة وبأمل كبير أن نواصل رحلتنا في دوري الأبطال، وهذا ما سنحاول فعله".

وتابع بطل العالم مع منتخب بلاده "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، كان عامي الأول مع الفريق صعبا من حيث التكيّف، لكن هذا الموسم بدأ الأمر بشكل مختلف، بحماس ورغبة كبيرين وبراحة أكثر في النادي والمدينة".

وعن مواجهته لزميله الفرنسي كيليان مبابي في نهائي مونديال قطر، أوضح "البولغا" أن "النهائي كان جنونيا وخاصة الأداء الذي قدمه كيليان ورغم أنه سجل 3 أهداف في النهائي لم يفز بلقب كأس العالم".

وأضاف أن "كيليان فاز بكأس العالم (2018) ويعلم شعور أن تكون بطلا للعالم، كان نهائيا جميلا لعالم كرة القدم".