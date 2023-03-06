شاهد- الثالث في 4 أعوام.. وفاة لاعب عاجي في أرض الملعب

أعلن نادي راسينغ كلوب أبيدجان -اليوم الاثنين- وفاة مدافعه الشاب مصطفى سيلا عن 21 عاما وهو في طريقه إلى المستشفى، بعد أن انهار داخل الملعب خلال مباراة للفريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي سيلا بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل الملعب خلال المباراة في دوري ساحل العاج أمام "سول إف سي" أمس والتي انتهت بفوز راسينغ 3-1.

وفاه اللاعب الايفواري سيلا مصطفى لاعب فريق سيك ابيدجان اثناء مباراة فريقه في الدوري الايفواري حيث سقط على الأرض. pic.twitter.com/M9f2kKdVPB — mansour (@mansour_zzz) March 6, 2023

وأرسل الأسطورة العاجي ديدييه دروغبا تعازيه لمجتمع كرة القدم، منتقدا الوضع الصحي للاعبين في بلاده.

Un footballeur déclaré inapte à la pratique du football au Mali suite à un malaise cardiaque à Bamako en 2022, a été autorisé à signer une licence de Ligue 1 en #Ci225.

Notre football est malade. Le football ivoirien est très malade. #MonAvis changera quand changeront les… https://t.co/qzTGUIzgIX pic.twitter.com/TfPjEqmngs — Alain Lobognon (@Alainlobog) March 6, 2023

وغرد دروغبا عبر حسابه على "تويتر" عن خبر وفاة 3 لاعبين إيفواريين (عاجيين) في دوري المحترفين خلال أقل من 4 أعوام بقوله "متى سيكون لدينا فحوصات طبية إجبارية للاعبين المحترفين: اختبارات الدم ورسم القلب واختبارات الإجهاد؟ متى سيكون لدينا طب رياضي".