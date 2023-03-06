رياضة

شاهد- الثالث في 4 أعوام.. وفاة لاعب عاجي في أرض الملعب

Moustapha Sylla
سيلا توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل الملعب خلال المباراة بالدوري العاجي أمام "سول إف سي" (مواقع التواصل)
6/3/2023

أعلن نادي راسينغ كلوب أبيدجان -اليوم الاثنين- وفاة مدافعه الشاب مصطفى سيلا عن 21 عاما وهو في طريقه إلى المستشفى، بعد أن انهار داخل الملعب خلال مباراة للفريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي سيلا بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل الملعب خلال المباراة في دوري ساحل العاج أمام "سول إف سي" أمس والتي انتهت بفوز راسينغ 3-1.

وأرسل الأسطورة العاجي ديدييه دروغبا تعازيه لمجتمع كرة القدم، منتقدا الوضع الصحي للاعبين في بلاده.

وغرد دروغبا عبر حسابه على "تويتر" عن خبر وفاة 3 لاعبين إيفواريين (عاجيين) في دوري المحترفين خلال أقل من 4 أعوام بقوله "متى سيكون لدينا فحوصات طبية إجبارية للاعبين المحترفين: اختبارات الدم ورسم القلب واختبارات الإجهاد؟ متى سيكون لدينا طب رياضي".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات