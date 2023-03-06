البرتغالي بيريرا رئيسا للجنة الحكام المصرية خلفا للإنجليزي كلاتنبرغ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام حتى نهاية موسم 2023-2024، خلفا للإنجليزي كلارك كلاتنبرغ المستقيل من منصبه مؤخرا بسبب خلافات مع مجلس إدارة الاتحاد.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية 10 سنوات (1992-2002) وكان بين حكام كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة الكأس السوبر الأوروبية عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى الصعيد الإداري، تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية، أبرزها اليونان وجمهورية التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.

🔴📸 | اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام 🇪🇬 تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير، حتى نهاية موسم 2023/2024. pic.twitter.com/HsN0UGnTtA — EFA.eg (@EFA) March 5, 2023

سر أزمات التحكيم المصري

ويأتي تعيين بيريرا وسط أزمات متتالية يعاني منها التحكيم المصري بدأت في عهد رئيس اللجنة، الذي أجبر على الاستقالة عصام عبد الفتاح، وتسبب في الاستعانة بخبير أجنبي لأول مرة في تاريخ مصر.

إذ تعاقد الاتحاد مع كلاتنبرغ الذي وقع في خطأ جسيم باستعانته بمعظم الفريق الذي كان يعمل مع عبد الفتاح، مما جعله يقع في العديد من المشاكل والأزمات التي كان يراد منها إفشال التجربة وعودة عبد الفتاح مجددا، لكن الاتحاد خيب ظنهم وكرر الاستعانة بخبير أجنبي بكلفة مالية أقل هذه المرة من كلاتنبرغ، الذي ذكرت تقارير أنه كان يتقاضى 30 ألف دولار شهريا.