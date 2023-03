إهانات عنصرية وأخطاء قاسية وعقم تهديفي.. أسباب تراجع مستوى فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد

كان النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، مرة أخرى، هدفا لإهانات عنصرية التقطتها الكاميرات في مواجهة مضيفه ريال بيتيس بملعب "بينيتو فيلامارين".

وكما حدث بملعب مايوركا، نعت أحد المشجعين في ملعب بيتيس، هذا الدولي البرازيلي بالـ "قرد" في مناسبتين عندما كان ينتظر أن تلعب له الكرة من جامع الكرات، ومن المرجح أن تستنكر إدارة الليغا -كالعادة- الإهانة التي التقطتها الكاميرات وهذا ما باتت تفعله كل مباراة تشهد مواقف من هذا النوع.

وكان فينيسيوس في دائرة الضوء مرة أخرى بسبب الأجواء في الملعب وصيحات الاستهجان ضده وقسوة المدافعين، وتعرض لـ 6 أخطاء.

وأخطرها تدخل بيزيلا القاسي ضده آخر دقائق المباراة، وانتهى الأمر بأن نال اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم سوتو جرادو.

ولم يعترض فينيسيوس فقط على الحكم بل إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدخل وقال للحكم "استمر" كما احتج على أداء الحكم لاعبون -بحسب اللقطات التي نشرت- بينهم روديغير وفالفيردي.

ويتعرض النجم البرازيلي لضغوط كبيرة في المباريات التي تقام خارج ملعبه في الليغا، حيث لم يسجل منذ 28 أغسطس/آب أمام إسبانيول.

All the fame and support has gone to Vinicius’ head to the point that he now thinks he is immune.

Imagine your player wasting time needlessly when you desperately need a goal to stay in the title race, ffs. pic.twitter.com/cF6tj8QFdd

— Sidhant (@LionelMussolini) March 6, 2023