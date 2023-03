أحدهم فاز بكأس العالم مع الأرجنتين.. برشلونة يخطط لضم 5 لاعبين من مانشستر سيتي

يسعى نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تعزيز صفوفه من خلال الدخول بقوة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن برشلونة يستهدف خلال "الميركاتو" المقبل ضم 5 لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يشرف عليه مدرب "البارسا" الأسبق بيب غوارديولا.

وقالت الصحيفة -في تقرير لها- "يتطلع برشلونة إلى إحداث ثورة أخرى في الانتقالات الصيفية، في ظل وجود 5 من لاعبي مانشستر سيتي على طاولة إدارة الرئيس خوان لابورتا".

🚨 Aymeric Laporte is ready to leave Manchester City this summer! He has been linked with a move to FC Barcelona as Gerard Piqué's replacement. @footmercato [🎖️] pic.twitter.com/8XovWIeWWg

ويعتقد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن الفريق ما زال في حاجة إلى مزيد من التعاقدات، كي يعود "البلوغرانا" إلى الواجهة الأوروبية مجددا، بعد موسمين ودع فيهما دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وتؤكد صحيفة سبورت أن الهدف الرئيسي لبرشلونة هو الألماني إلكاي غوندوغان، الذي اجتمعت إدارة النادي مع وكيله، سعيا للتعاقد معه لتعويض الرحيل المتوقع لسيرجيو بوسكيتس، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

واجتمع عم غوندوغان، وهو وكيل اللاعب الذي قضى 7 مواسم مع مانشستر سيتي، مع الإدارة الرياضية لبرشلونة وعلى رأسهم ماتيو أليماني، من أجل الوصول إلى اتفاق ينقل اللاعب إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

في هذه الأثناء، يراقب برشلونة وضع إيمريك لابورت، مدافع "السيتيزنز"، الذي خرج بشكل كبير من حسابات غوارديولا، إذ ظهر اللاعب في 6 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي.

وعادت سبورت للحديث مجددا عن البرتغالي بيرناردو سيلفا، الذي دخل حسابات برشلونة الموسم الماضي، لكن غوارديولا تمسك ببقاء اللاعب.

كما وضع برشلونة عينه على المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي توج مع "التانغو" بكأس العالم 2022 في قطر، ليكون شريكا للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي، في المقدمة.

🚨 Barcelona still want to sign Bernardo Silva, who is very likely to leave Manchester City this summer.

The English club would be prepared to let the midfielder leave for €65m.

(Source: Sport) pic.twitter.com/Ph7smJgQjR

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 5, 2023