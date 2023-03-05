رياضة

ألف مساهمة في مسيرته و50 هذا الموسم.. ميسي يواصل كتابة فصل خاص به في تاريخ كرة القدم

Ligue 1 - Paris St Germain v Nantes
سجل ميسي 18 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة هذا الموسم في جميع المسابقات مع سان جيرمان (رويترز)
5/3/2023

عندما انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان شكك الكثيرون بوصوله إلى مستوى الأداء الذي كان عليه في برشلونة.

في الموسم الأول، قدم أرقاما متواضعة ولكنه كان بحاجة إلى التكيف مع فريق جديد وبلاد وثقافة جديدين أيضا. وكانت أول علامة على أنه سيكون على ما يرام هو مستوى أدائه مع المنتخب الأرجنتيني. نتيجة لذلك، فاز بكأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي وقاد منتخب بلاده إلى أكبر مجد في مسيرته. وفي سان جيرمان، كان ميسي يتطور ويتأقلم طوال الموسم ولكنه وصل أمس السبت إلى رقم أكد فيه المؤكد بأنه لاعب كامل.

وبهدفه ضد نانت أمس في الدوري الفرنسي، حقق ميسي 30 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب (سجل 18 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع سان جيرمان و12 هدفا و4 تمريرات حاسمة بقميص "التانغو).

وبالإجمال وصل "البولغا" إلى ألف مساهمة في مسيرته مع الفرق التي لعب لها وهي 701 هدف وقدم 299 تمريرة حاسمة في 840 مباراة.

وحصل حديثا على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويعيش ميسي أحد أفضل فتراته في مسيرته ولكنه سيحتاج إلى قمة مستواه وخلاصة خبراته في مباراة باريس سان جيرمان القادمة.

بايرن ميونخ عقبة في طريق ميسي

وقد تكون المستويات الأخيرة التي قدمها ميسي محليا مقنعة ولكنه ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال لم يكن قادرا على تقديم أي من عروضه السابقة عندما كان في برشلونة.

ويعد الفوز بهذه البطولة على رأس أولويات الفريق الباريسي وهو أحد أسباب تعاقد سان جيرمان مع الدولي الأرجنتيني. والمباراة القادمة في ميونخ بإياب ثمن نهائي البطولة القارية الأم ستكون الاختبار الأهم لميسي وزملائه في الفريق هذا الموسم.

المصدر : ماركا + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي