ألف مساهمة في مسيرته و50 هذا الموسم.. ميسي يواصل كتابة فصل خاص به في تاريخ كرة القدم

عندما انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان شكك الكثيرون بوصوله إلى مستوى الأداء الذي كان عليه في برشلونة.

في الموسم الأول، قدم أرقاما متواضعة ولكنه كان بحاجة إلى التكيف مع فريق جديد وبلاد وثقافة جديدين أيضا. وكانت أول علامة على أنه سيكون على ما يرام هو مستوى أدائه مع المنتخب الأرجنتيني. نتيجة لذلك، فاز بكأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي وقاد منتخب بلاده إلى أكبر مجد في مسيرته. وفي سان جيرمان، كان ميسي يتطور ويتأقلم طوال الموسم ولكنه وصل أمس السبت إلى رقم أكد فيه المؤكد بأنه لاعب كامل.

Lionel Messi reaches 1000 combined goals and assists in his club career 🤯 pic.twitter.com/TLGd8qSuQD — GOAL (@goal) March 4, 2023

وبهدفه ضد نانت أمس في الدوري الفرنسي، حقق ميسي 30 هدفا وصنع 20 تمريرة حاسمة في 39 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب (سجل 18 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع سان جيرمان و12 هدفا و4 تمريرات حاسمة بقميص "التانغو).

وبالإجمال وصل "البولغا" إلى ألف مساهمة في مسيرته مع الفرق التي لعب لها وهي 701 هدف وقدم 299 تمريرة حاسمة في 840 مباراة.

🚨 Lionel Messi so far this season: 👕 39 games

⚽️ 30 goals

🅰️ 20 assists GOAT 🐐 pic.twitter.com/d3pCVUKTBL — Exclusive Messi (@ExclusiveMessi) March 4, 2023

وحصل حديثا على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويعيش ميسي أحد أفضل فتراته في مسيرته ولكنه سيحتاج إلى قمة مستواه وخلاصة خبراته في مباراة باريس سان جيرمان القادمة.

🐐 Lionel Messi in 840 games now has 1000 club goal contributions; ⚽️ 701 goals

🎯 299 assists#Messi𓃵|#GOAT𓃵|#PSGFCN pic.twitter.com/mAlFwhv7lV — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) March 4, 2023

بايرن ميونخ عقبة في طريق ميسي

وقد تكون المستويات الأخيرة التي قدمها ميسي محليا مقنعة ولكنه ضد بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال لم يكن قادرا على تقديم أي من عروضه السابقة عندما كان في برشلونة.

ويعد الفوز بهذه البطولة على رأس أولويات الفريق الباريسي وهو أحد أسباب تعاقد سان جيرمان مع الدولي الأرجنتيني. والمباراة القادمة في ميونخ بإياب ثمن نهائي البطولة القارية الأم ستكون الاختبار الأهم لميسي وزملائه في الفريق هذا الموسم.