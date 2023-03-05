صفقة كانت ستغير التاريخ.. أحد أساطير برشلونة كان على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد

كشف بريدراج مياتوفيتش، المدير الرياضي الأسبق لنادي ريال مدريد، عن أن النادي "الملكي" -قبل سنوات- كان قريبا من التعاقد مع نجم وقائد برشلونة السابق أندريس إنييستا، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظة الأخيرة.

واعترف مياتوفيتش، الذي عمل مديرا رياضيا ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009، أنه كان قريبا من نقل إنييستا (لاعب فيسل كوبي الياباني الحالي) من برشلونة إلى ريال مدريد.

وأبرزت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية تصريحات أدلى بها مياتوفيتش في مقابلة تلفزيونية، قال فيها "عام 2006، كنا قريبين من التوقيع مع إنييستا، كنا نعمل على استغلال اللحظة التي أخفق فيها في تجديد عقده مع برشلونة".

وبدأ إنييستا مسيرته الكروية مع فريق ألباسيتي، ثم وصل إلى أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بنادي برشلونة عام 1996، وبعد ذلك بـ6 سنوات وصل اللاعب إلى الفريق الأول للنادي "الكتالوني".

ومرّ إنييستا بوقت عصيب في الفترة من 2002 حتى 2006، التي لم يفرض فيها نفسه ليكون لاعبا أساسيا مع برشلونة، وهو أمر قرّب اللاعب من الرحيل.

وأشار مياتوفينش إلى أنه بدأ في الحديث مع ممثلي إنييستا من أجل الانضمام إلى ريال مدريد، وكان الشرط الجزائي 24 مليون يورو.

وقال مياتوفيتش "بدأنا في التحدث مع ممثله وأبلغناه برغبتنا في الاستفادة من الوضع الراهن، كان لديه بند (شرط جزائي) مرتفع إلى حد ما، لكننا أردنا دفع ثمنه".

وأضاف: "لقد كان لاعبا رائعا، أُعجبت به، وبدا بالفعل وكأنه ظاهرة بالنسبة لي، كما أن والده مدريدي، وأعتقد أنه ما زال كذلك، لا أعرف في الواقع".

وأنهى حديثه بقوله "لكننا لم نتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتؤكد صحيفة سبورت أنه في تلك اللحظة علمت إدارة خوان لابورتا -رئيس برشلونة الحالي، وفي ذلك الوقت أيضا- بمساعي ريال مدريد، فقررت على الفور تمديد عقد اللاعب حتى عام 2010، بشرط جزائي بلغ 60 مليون يورو.

وكتبت سبورت "بعد ذلك هو التاريخ، وكان من الممكن أن يتغير بشكل جذري لو قرّر الرجل (إنييستا) القادم من لا ماسيا أن يرتدي الزي الأبيض".

وبدأت رحلة إنييستا مع برشلونة صيف عام 2002، واستمرت لمدة 16 عاما، وبالتحديد حتى نهاية موسم 2017-2018.

في تلك الفترة، ارتدى إنييستا قميص "البلوغرانا" في 647 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 57 هدفا، وقدم لزملائه 137 تمريرة حاسمة.

وحصد إنييستا مع برشلونة 32 بطولة، أبرزها على الإطلاق دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات.