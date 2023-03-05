شاهد.. رونالدو يحقق حلم طفل سوري يتيم وآخر يفاجئه بتعليق محرج عن ميسي

تحققت أمنية طفل سوري يتيم بلقاء كريستيانو رونالدو بعد تداول مقطع فيديو تحدث فيه عن حلمه بمقابلة اللاعب، في حين عرّض طفل آخر نجم النصر السعودي لموقف محرج عندما صرخ في وجهه قائلا: "ميسي أفضل منك".

وكان الطفل السوري، الذي توفي والده في الزلزال المدمّر، ظهر في مقطع فيديو فبراير/شباط الماضي أعرب خلاله عن أمنيته بزيارة السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو -عبر حسابه على تويتر- يظهر لقاء رونالدو والطفل، وعلّق قائلا: "فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك، وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم، والشكر للنجم العالمي الكبير".

🚨🚨🚨🚨🚨 || الطفل السوري برفقة الاسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/GOuBjCiWjD — داريو النصر (@Nfcdiario) March 3, 2023

وقال الطفل في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة "كان حلمي أشوف رونالدو واليوم تحقق، أنا بحب كريستيانو، لأنه بيعرف يلعب طابة (كرة)، ونفسي ألعب مثله وأتدرب في النصر السعودي".

وشارك آل الشيخ مشاهد لحضور الطفل السوري مباراة فريق النصر السعودي أمام نظيره الباطن على مدرجات ملعب "مرسول بارك" في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري السعودي، حيث سجّل النصر فوزا ثمينا بنتيجة 3-1.

وظهر الطفل على المدرجات وهو يشجع لاعبه المفضل بحماسة كبيرة، لا سيما عند تسجيل النصر أهداف الفوز.

من ناحية أخرى، أظهر مقطع فيديو التُقط عقب نهاية مباراة النصر والباطن -نشرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية على موقعها الإلكتروني- طفلا يصرخ في وجه رونالدو قائلا: "ميسي أفضل منك".

في كلام متداول من بعد نهاية المباراه أنه في طفل كان يقول للدون ميسي أفضل ورد عليه بكلام لماذا أنت هنا اذهب لتتابعه ويقولون كيف يرد على طفل هذا الرد المنطقي لو كان رونالدو رد فعلا لكن للمعلوميه هو كان يتكلم مع اللي جنبه ويقول مباراه سهله (Partido facil

وهذه الترجمه الصحيحه بلاكذب pic.twitter.com/66sPYdrXlc — عنود الغيداني (@anood_234) March 4, 2023

وبينما كان رونالدو يتوجه إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة، فاجأه الطفل بالحديث عن ميسي، لكن النجم البرتغالي لم يعقب، وقال إن "المباراة كانت سهلة"، ويبدو أنه كان يتحدث مع شخص آخر في الوقت نفسه.