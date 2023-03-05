رياضة

شاهد.. رونالدو يحقق حلم طفل سوري يتيم وآخر يفاجئه بتعليق محرج عن ميسي

رونالدو التقى الطفل السوري خلال مباراة النصر والباطن (غيتي)
رونالدو التقى الطفل السوري خلال مباراة النصر والباطن التي تعرض بعدها لموقف محرج (غيتي)
5/3/2023

تحققت أمنية طفل سوري يتيم بلقاء كريستيانو رونالدو بعد تداول مقطع فيديو تحدث فيه عن حلمه بمقابلة اللاعب، في حين عرّض طفل آخر نجم النصر السعودي لموقف محرج عندما صرخ في وجهه قائلا: "ميسي أفضل منك".

وكان الطفل السوري، الذي توفي والده في الزلزال المدمّر، ظهر في مقطع فيديو فبراير/شباط الماضي أعرب خلاله عن أمنيته بزيارة السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو -عبر حسابه على تويتر- يظهر لقاء رونالدو والطفل، وعلّق قائلا: "فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك، وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم، والشكر للنجم العالمي الكبير".

وقال الطفل في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة "كان حلمي أشوف رونالدو واليوم تحقق، أنا بحب كريستيانو، لأنه بيعرف يلعب طابة (كرة)، ونفسي ألعب مثله وأتدرب في النصر السعودي".

وشارك آل الشيخ مشاهد لحضور الطفل السوري مباراة فريق النصر السعودي أمام نظيره الباطن على مدرجات ملعب "مرسول بارك" في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري السعودي، حيث سجّل النصر فوزا ثمينا بنتيجة 3-1.

وظهر الطفل على المدرجات وهو يشجع لاعبه المفضل بحماسة كبيرة، لا سيما عند تسجيل النصر أهداف الفوز.

من ناحية أخرى، أظهر مقطع فيديو التُقط عقب نهاية مباراة النصر والباطن -نشرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية على موقعها الإلكتروني- طفلا يصرخ في وجه رونالدو قائلا: "ميسي أفضل منك".

وبينما كان رونالدو يتوجه إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة، فاجأه الطفل بالحديث عن ميسي، لكن النجم البرتغالي لم يعقب، وقال إن "المباراة كانت سهلة"، ويبدو أنه كان يتحدث مع شخص آخر في الوقت نفسه.

المصدر : ماركا + وكالة سند