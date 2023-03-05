مبابي يصبح هدافه التاريخي.. سان جيرمان يهزم نانت ويبتعد في صدارة الدوري الفرنسي

ابتعد باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه نانت بنتيجة 4-2 مساء السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني ليخطو خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.

وشهدت المباراة تسجيل النجم الفرنسي كيليان مبابي أحد رباعية فريقه، لصبح الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 201، ليفض الشراكة مع الأوروغوياني إدينسون كافاني.

تمريرة رائعة من مبابي يتابعها بيريرا برأسية تمنح النادي الباريسي هدف التقدم#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1 pic.twitter.com/IfawisALvd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

حفل شوط المباراة الأول بالإثارة وشهد تسجيل 4 أهداف، افتتحها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 17 بواسطة جوين هام مدافع نانت، عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وانتفض نانت وسجل هدفين سريعين عن طريق لودوفيتش بلاس في الدقيقة 31 وإغناتيوس غانغو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني حسم باريس سان جيرمان المباراة لصالحه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعب الوسط الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة 60، قبل أن يختتم مبابي الرباعية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

🔥 الهداف التاريخي للنادي الباريسي 🔥 كيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ 201 هدف#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1 pic.twitter.com/ZvpkLDd61y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

وحظي مبابي بتشجيع كبير من جماهير باريس سان جيرمان بعد تسجيله الهدف، ورفعت لافتة ضخمة كُتب عليها الرقم 201 في إشارة إلى عدد أهداف النجم الشاب مع فريق العاصمة الفرنسية.