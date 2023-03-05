رياضة

شاهد- لدى مدينة روساريو أعلى معدلات القتل في الأرجنتين.. ميسي يهدَّد في مسقط رأسه

Attackers Shoot Supermarket of Lionel Messi's In Law Family and Leave a Threat
أطلق شخصان النار على المتجر الخاص بأنتونيلا روكوزو زوجة ميسي في روساريو (غيتي)
5/3/2023

أظهر "نيويلز أولد بويز" الأرجنتيني نادي طفولة ليونيل ميسي لافتة في ملعبه لدعم قائد منتخب الأرجنتين -أمس السبت- بعد الهجوم على أحد متاجر العائلة الخاص بزوجته أنتونيلا روكوزو.

وتركت رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد إلى مهاجم باريس سان جيرمان في سوبر ماركت تابع لروكوزو في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، بعد أن أطلق شخصان النار على المتجر.

وكتب مجهول على الورقة التي تركت على باب المتجر "ميسي، نحن في انتظارك، (بابلو) خافكين (رئيس بلدية روساريو) هو أيضا تاجر مخدرات ولن يعتني بك".

ونشر "نيويلز أولد بويز" رسالة الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي -قبل ساعات من مباراة أمس السبت- على ملعبه ضد "باراكاس سنترال" في الدوري الأرجنتيني.

وكُتب على لافتة باللونين الأحمر والأسود خلف المرمى في ملعب مارسيلو بيلسا "ليو، أنت قلب هذا البلد الذي يحبك".

وغالبا ما يسافر ميسي وزوجته إلى روساريو لقضاء أيام العطلة لزيارة أقاربهما في هذه المدينة.

ولدى هذه المدينة أعلى معدلات القتل في الأرجنتين، حيث تقيم هناك العصابات المتهمة بتجارة المخدرات، وفقا لتقارير قضائية، وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن إصابات ووفيات في مشاجرات عنيفة.

وخاض ميسي -الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022- مباراة أمس السبت مع باريس سان جيرمان، وسجل هدفا وساعده على الفوز 4-2 على نانت ليعزز تصدره للدوري الفرنسي.

المصدر : وكالات