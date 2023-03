شاهد- لدى مدينة روساريو أعلى معدلات القتل في الأرجنتين.. ميسي يهدَّد في مسقط رأسه

أظهر "نيويلز أولد بويز" الأرجنتيني نادي طفولة ليونيل ميسي لافتة في ملعبه لدعم قائد منتخب الأرجنتين -أمس السبت- بعد الهجوم على أحد متاجر العائلة الخاص بزوجته أنتونيلا روكوزو.

وتركت رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد إلى مهاجم باريس سان جيرمان في سوبر ماركت تابع لروكوزو في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، بعد أن أطلق شخصان النار على المتجر.

وكتب مجهول على الورقة التي تركت على باب المتجر "ميسي، نحن في انتظارك، (بابلو) خافكين (رئيس بلدية روساريو) هو أيضا تاجر مخدرات ولن يعتني بك".

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight.

A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left:

"Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you" pic.twitter.com/LcHOdlbGry

