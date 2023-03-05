شاهد- لدى مدينة روساريو أعلى معدلات القتل في الأرجنتين.. ميسي يهدَّد في مسقط رأسه

أظهر "نيويلز أولد بويز" الأرجنتيني نادي طفولة ليونيل ميسي لافتة في ملعبه لدعم قائد منتخب الأرجنتين -أمس السبت- بعد الهجوم على أحد متاجر العائلة الخاص بزوجته أنتونيلا روكوزو.

وتركت رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد إلى مهاجم باريس سان جيرمان في سوبر ماركت تابع لروكوزو في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي، بعد أن أطلق شخصان النار على المتجر.

وكتب مجهول على الورقة التي تركت على باب المتجر "ميسي، نحن في انتظارك، (بابلو) خافكين (رئيس بلدية روساريو) هو أيضا تاجر مخدرات ولن يعتني بك".

The prospect of Lionel Messi returning to Rosario to play for Newell's was dealt a blow overnight. A supermarket owned by his wife's family was shot at 14 times & a message left: "Messi, we are waiting for you. Javkin (mayor of Rosario) is a drug dealer and won't protect you" pic.twitter.com/LcHOdlbGry — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 2, 2023

ونشر "نيويلز أولد بويز" رسالة الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي -قبل ساعات من مباراة أمس السبت- على ملعبه ضد "باراكاس سنترال" في الدوري الأرجنتيني.

وكُتب على لافتة باللونين الأحمر والأسود خلف المرمى في ملعب مارسيلو بيلسا "ليو، أنت قلب هذا البلد الذي يحبك".

🚩“Leo, you’re the heart of a country that loves you. Newell’s is with you” A new flag at the Estadio Marcelo Bielsa with a message for Messi. #Newells pic.twitter.com/RtpfkowDOr — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 4, 2023

وغالبا ما يسافر ميسي وزوجته إلى روساريو لقضاء أيام العطلة لزيارة أقاربهما في هذه المدينة.

ولدى هذه المدينة أعلى معدلات القتل في الأرجنتين، حيث تقيم هناك العصابات المتهمة بتجارة المخدرات، وفقا لتقارير قضائية، وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن إصابات ووفيات في مشاجرات عنيفة.

وخاض ميسي -الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022- مباراة أمس السبت مع باريس سان جيرمان، وسجل هدفا وساعده على الفوز 4-2 على نانت ليعزز تصدره للدوري الفرنسي.