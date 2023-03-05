أرسل طائرة مساعدات للمتضررين.. رونالدو يتبرع مجددا لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي، بقيمة بلغت نحو 350 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن رونالدو أرسل طائرة مساعدات للمتضررين، شملت تكاليف نقل خيام وطرود غذائية ووسائد وبطانيات وأَسِرّة وأغذية للأطفال وحليب وأدوات طبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة رونالدو لقيت إشادة كبيرة من متابعي اللاعب في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن تعاطفه وكرمه تجاه المحتاجين والمتضررين يعد مثالا ممتازا للمشاهير والأفراد الآخرين.

🚨 Cristiano Ronaldo has sent an ENTIRE PLANE load of supplies in aid for the victims of the devastating earthquake which hit Turkey and Syria. He has paid for tents, food packages, pillows and blankets, beds, baby food and milk and medical supplies. [via @HadiAlabdallah] pic.twitter.com/lY5Df2fqjd — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 5, 2023

وأضافت: "مساهمات نجم كرة القدم هي بصيص أمل لأولئك الذين تأثروا بالزلزال وتظهر أنه حتى الأعمال الطيبة الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياة الناس".

وكان اللاعب التركي ميريه ديميرال -زميل رونالدو السابق في يوفنتوس الإيطالي- أعلن بعد أيام من الزلزال، عن بيع قمصان عدد من زملائه السابقين في مزاد خيري، تعود أرباحه لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

وضمت القمصان المعروضة في المزاد، قميص يوفنتوس موقّعا من كريستيانو رونالدو الذي قدمه كتبرع للمتضررين، والثاني من باولو ديبالا لاعب نادي روما الحالي، والثالث من نجم يوفنتوس الحالي ليوناردو بونوتشي.

وكتب ديميرال عبر حسابه على تويتر، أنه تواصل مع رونالدو قبل عرض القميص، وأخبره النجم البرتغالي أنه حزين للغاية لما حدث في تركيا.

رونالدو يستقبل الطفل السوري

وحقق رونالدو يوم الجمعة الماضي أمنية طفل سوري توفي والده جراء الزلزال الأخير، حيث استقبله عقب مباراة فريقه النصر ضد الباطن في الدوري السعودي.

🚨🚨🚨🚨🚨 || الطفل السوري برفقة الاسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/GOuBjCiWjD — داريو النصر (@Nfcdiario) March 3, 2023

وكان الطفل السوري اليتيم ظهر في مقطع فيديو في فبراير/شباط الماضي أعرب خلاله عن أمنيته بزيارة السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو -عبر حسابه على تويتر- يظهر لقاء رونالدو والطفل، وعلّق قائلا: "فرحتك فرحة لي، حفظ الله مولاي الملك، وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم، والشكر للنجم العالمي الكبير".

وقال الطفل في مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة "كان حلمي أشوف رونالدو واليوم تحقق، أنا بحب كريستيانو، لأنه بيعرف يلعب (يجيد لعب) طابة (كرة)، ونفسي ألعب مثله وأتدرب في النصر السعودي".

وظهر الطفل على المدرجات وهو يشجع لاعبه المفضل بحماسة كبيرة، لا سيما عند تسجيل النصر أهداف الفوز.