أرسل طائرة مساعدات للمتضررين.. رونالدو يتبرع مجددا لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا

قدّم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الشهر الماضي، بقيمة بلغت نحو 350 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن رونالدو أرسل طائرة مساعدات للمتضررين، شملت تكاليف نقل خيام وطرود غذائية ووسائد وبطانيات وأَسِرّة وأغذية للأطفال وحليب وأدوات طبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبادرة رونالدو لقيت إشادة كبيرة من متابعي اللاعب في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن تعاطفه وكرمه تجاه المحتاجين والمتضررين يعد مثالا ممتازا للمشاهير والأفراد الآخرين.

