بعد كيليان مبابي في سان جيرمان.. أبرز الهدافين التاريخيين في أوروبا
بات النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه في مرمى نانت (4-2) ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.
🏆⚽️ 201 ⚽️🏆
باريس سان جيرمان يُكرم نجمه كيليان مبابي بجائزة الهداف التاريخي للنادي
كم هدفاً سيسجله رفقة النادي الباريسي؟ 🤔✍️#باريس_سان_جيرمان#beINTERACT | #PSG | #Mbappé pic.twitter.com/Xmc8BVweO3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023
وانفرد مبابي (24 عاما) بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الفريق الباريسي بـ201 هدف في 247 مباراة، متقدما على الأوروغوياني إدينسون كافاني (200 هدف).
⏱️ 90'@KMbappe يصبح أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان!!!! ⚽️✨#𝐊EEP𝐌AKINGHIS𝟕ORY#Ligue1 I #PSGFCN 4⃣-2⃣
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— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 4, 2023
🔥 الهداف التاريخي للنادي الباريسي 🔥
كيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ 201 هدف#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1 pic.twitter.com/ZvpkLDd61y
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023
وهؤلاء أبرز الهدافين التاريخيين للفرق الأوروبية:
- البلجيكي ديريز مارتينيز (نابولي): 148 هدفا
- الفرنسي تيري هنري (أرسنال): 176 هدفا
- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 189 هدفا
- الإنجليزي فرانك لامبارد (تشلسي): 211 هدفا
- الأرجنتيني كون أغويرو (مانشستر سيتي): 260 هدفا
- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 267 هدفا
- الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد): 253 هدفا
- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (يونتوس): 290 هدفا
- الإيطالي فرانشيسكو توتي (روما): 307 أهداف
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 451 هدفا
- الألماني غيرد مولر (بايرن ميونخ): 554 هدفا
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 672 هدفا.