بعد كيليان مبابي في سان جيرمان.. أبرز الهدافين التاريخيين في أوروبا

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه في مرمى نانت (4-2) ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

🏆⚽️ 201 ⚽️🏆

باريس سان جيرمان يُكرم نجمه كيليان مبابي بجائزة الهداف التاريخي للنادي كم هدفاً سيسجله رفقة النادي الباريسي؟ 🤔✍️#باريس_سان_جيرمان#beINTERACT | #PSG | #Mbappé pic.twitter.com/Xmc8BVweO3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

وانفرد مبابي (24 عاما) بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الفريق الباريسي بـ201 هدف في 247 مباراة، متقدما على الأوروغوياني إدينسون كافاني (200 هدف).

🔥 الهداف التاريخي للنادي الباريسي 🔥 كيليان مبابي يصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ 201 هدف#الدوري_الفرنسي | #باريس_سان_جيرمان_نانت #Ligue1 pic.twitter.com/ZvpkLDd61y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

وهؤلاء أبرز الهدافين التاريخيين للفرق الأوروبية: