بالفيديو.. برشلونة يعود إلى الانتصارات ويعزز صدارته في الدوري الإسباني

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية، بفوزه الصعب 1-صفر على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد، في الجولة 24 لليغا.

وارتفع رصيد برشلونة -الذي تلقى خسارة مباغتة صفر-1 أمام مضيفه ألميريا في المرحلة الماضية- إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا -الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات- عند 23 نقطة، ليظل في المركز 19 (قبل الأخير)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

وحول رافينيا تمريرة أمامية طويلة رائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس خلف دفاع فالنسيا بضربة رأس في المرمى عند الدقيقة 15.

وكان بإمكان برشلونة تعزيز تقدمه في الدقيقة 55 عندما سدد فيران توريس ركلة جزاء في القائم الأيسر.

لكن بعدها بـ5 دقائق، فقد الفريق الكتالوني مدافعه رونالد أراوخو الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد ارتكابه خطأ على هوجو دورو عندما كان آخر مدافع في الملعب.

وعانى برشلونة من العديد من الغيابات المؤثرة في المباراة التي أقيمت بملعب كامب نو بداعي الإصابة أو الإيقاف، حيث افتقد خدمات هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبلي بجانب الثنائي الإسباني الشاب بيدري وجافي.

كما غاب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن مقعد المدير الفني في اللقاء، بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مباراة الفريق الماضية بالمسابقة ضد ألميريا.