بالفيديو.. برشلونة يعود إلى الانتصارات ويعزز صدارته في الدوري الإسباني
استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية، بفوزه الصعب 1-صفر على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد، في الجولة 24 لليغا.
وارتفع رصيد برشلونة -الذي تلقى خسارة مباغتة صفر-1 أمام مضيفه ألميريا في المرحلة الماضية- إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.
في المقابل، توقف رصيد فالنسيا -الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات- عند 23 نقطة، ليظل في المركز 19 (قبل الأخير)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.
💥⚽ فالنسيا في البحث عن هدف التعديل#BarçaValencia #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/cFm6hoohhJ
— LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2023
وحول رافينيا تمريرة أمامية طويلة رائعة من القائد سيرجيو بوسكيتس خلف دفاع فالنسيا بضربة رأس في المرمى عند الدقيقة 15.
ملخص تفوق برشلونة على فالنسيا 📺#BarçaValencia 1-0 pic.twitter.com/pFdhc8SMhL
— LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2023
وكان بإمكان برشلونة تعزيز تقدمه في الدقيقة 55 عندما سدد فيران توريس ركلة جزاء في القائم الأيسر.
💥⚽ ركلة جزاء ضائعة من فيران توريس #BarçaValencia #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/MOq9SIjwDe
— LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2023
لكن بعدها بـ5 دقائق، فقد الفريق الكتالوني مدافعه رونالد أراوخو الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد ارتكابه خطأ على هوجو دورو عندما كان آخر مدافع في الملعب.
وائل جمعة: هناك ضربة جزاء لفالنسيا والحكم لم يحتسبها#الدوري_الإسباني | #برشلونه_فالنسيا #LaLiga pic.twitter.com/GdWC23ps8y
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2023
وعانى برشلونة من العديد من الغيابات المؤثرة في المباراة التي أقيمت بملعب كامب نو بداعي الإصابة أو الإيقاف، حيث افتقد خدمات هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبلي بجانب الثنائي الإسباني الشاب بيدري وجافي.
💥⚽ رافينيا في البحث عن الهدف الثاني #BarçaValencia #LaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/jH9eosODNj
— LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2023
كما غاب مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن مقعد المدير الفني في اللقاء، بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مباراة الفريق الماضية بالمسابقة ضد ألميريا.