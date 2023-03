توني كروس يتهكم على تصميم قميص ريال مدريد ويهاجم الشركات المصنعة

انتقد النجم الألماني توني كروس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، تصميم القميص الذي يرتديه "الميرنغي" خلال منافسات الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

ويشتهر ريال مدريد بارتداء قمصان وسراويل باللون الأبيض، وهو تقليد حافظ عليه النادي "الملكي" هذا الموسم أيضا، لكن مع إضافة ياقة للقميص، الأمر الذي تسبّب في إزعاج النجم الألماني.

وظهر كروس في "البودكاست" الخاص به وهو يشعر بعدم الارتياح من تصميم القميص، وقال غاضبا -في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" (as) الإسبانية- "لدينا طوق على القميص مرة أخرى هذا الموسم! برأيي أن نظام البولو (ياقة مع زرين أو 3 أزرار بالإضافة إلى جيب اختياري على الصدر) لا يناسب قمصان كرة القدم".

Toni Kroos on his podcast: “We have a collar [on the shirt] again this season. A polo is not a football shirt. To all the designers: this is really shit! Kits with a collar are not good, they are uncomfortable and ugly." pic.twitter.com/IOppyV5D8O

