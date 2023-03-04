توني كروس يتهكم على تصميم قميص ريال مدريد ويهاجم الشركات المصنعة

انتقد النجم الألماني توني كروس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، تصميم القميص الذي يرتديه "الميرنغي" خلال منافسات الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

ويشتهر ريال مدريد بارتداء قمصان وسراويل باللون الأبيض، وهو تقليد حافظ عليه النادي "الملكي" هذا الموسم أيضا، لكن مع إضافة ياقة للقميص، الأمر الذي تسبّب في إزعاج النجم الألماني.

وظهر كروس في "البودكاست" الخاص به وهو يشعر بعدم الارتياح من تصميم القميص، وقال غاضبا -في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" (as) الإسبانية- "لدينا طوق على القميص مرة أخرى هذا الموسم! برأيي أن نظام البولو (ياقة مع زرين أو 3 أزرار بالإضافة إلى جيب اختياري على الصدر) لا يناسب قمصان كرة القدم".

Toni Kroos on his podcast: “We have a collar [on the shirt] again this season. A polo is not a football shirt. To all the designers: this is really shit! Kits with a collar are not good, they are uncomfortable and ugly." pic.twitter.com/IOppyV5D8O — Sports X (@sportsxofficial) March 4, 2023

وأضاف أن كلامه "هذا موجه إلى جميع الشركات المصنعة، ما تفعلونه هراء كبير، القمصان ذات الياقات ليست جيدة".

وأوضح كروس أن قمصان اللعب بهذا التصميم "غير مريحة وغير ممتعة على الإطلاق"، ثم تابع ساخرا "لدينا زران فقط! هم يحتاجون إلى إضافة بضعة أزرار أخرى، ثم يمكننا اللعب بالقميص، إنه ليس لطيفا".

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن هذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها كروس (33 عاما) على تصميم الملابس.

ويرى كروس أن أجمل قميص ارتداه مع ريال مدريد كان خلال موسم 2019-2020، وكان بتصميم أبيض وخطوط ذهبية، وما زال يحتفظ بنسخة منه في منزله.

وقال اللاعب الألماني "لقد كان ذلك أجمل قميص لعبت به على الإطلاق، الحقيقة أنني قلت لنفسي حينها: إننا يجب أن نفوز بالألقاب بهذا القميص".

وتابع "إذا لم نفز بلقب بهذا القميص، فهي وقاحة منا وعدم احترام للقميص، لكن في النهاية كنا أبطالا. في بعض الأحيان، لم أرغب حتى في تغييره، وأردت أن آخذه إلى المنزل".

يُذكر أن ريال مدريد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بالقميص الذي يشير إليه كروس في موسم 2019-2020، بعدما حصد 87 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 52 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، بعد مرور 23 جولة انطلاق الموسم 2022-2023.

ولعب كروس 33 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات هذا الموسم، بواقع 2366 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وقدّم 4 تمريرات حاسمة.