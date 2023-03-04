مانشستر سيتي يواصل ضغطه على أرسنال بفوز ثمين على نيوكاسل

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب ضغطه على المتصدر أرسنال، وذلك بفوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد 2-صفر اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 58 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يستقبل بورنموث في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل -الذي عقد مهمته لحجز مقعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل- عند 41 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع والأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم الذي يحل ضيفا على ولفرهامبتون اليوم أيضا.

وانتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنغهام فوريست 1-1 وأمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بالنتيجة ذاتها، بفوزه الكبير على بورنموث 4-1 في البريميرليغ، ليتبعه بفوز ثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء الماضي.

إيدرسون يصل إلى 100 شباك نظيفة في الدوري الممتاز @PLinArabic 🔥#السيتي pic.twitter.com/vbEmbC4Ca5 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 4, 2023

ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي، رفع سيتي من مستواه حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 8 انتصارات وتعادلين.

من ناحيته، تأرجحت نتائج فريق "الماغبايس" فبراير/شباط الماضي، حيث وقع في فخ التعادل 1-1 أمام وست هام وبورنموث، قبل أن يسقط على أرضه أمام ليفربول صفر-2، ليعود ويخسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها الأحد الماضي.

ورغم أن نتائج نيوكاسل فاقت التوقعات، فإن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، إذ حقق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 3 تعادلات والعدد ذاته من الهزائم.

محمد أبوتريكة يشيد بإقحام غوارديولا لبرناردو سيلفا في الشوط الثاني منشن صديقك الذي لا يرغب بالجلوس على دكة البدلاء؟ 😅#استوديو_السبت pic.twitter.com/OJpv1KdSFg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

سيتي مكتمل الصفوف

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة مكتملة، مع عودة الهداف النرويجي إرلينغ هالاند، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري بـ27 هدفا، بعدما بقي على مقاعد البدلاء في الكأس. كما تواجد البلجيكي كيفن دي بروين (4 أهداف و12 تمريرة حاسمة في الدوري).

في المقابل، افتقد نيوكاسل مرة جديدة جهود السويدي إميل كرافت، ولكن مع الوجوه الاعتيادية على غرار المدافع الهولندي سفن بوتمان، ولاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش، والبارغوياني ميغيل ألميرون (10 أهداف)، وكالوم ويلسون (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) في الهجوم.

افتتح سيتي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من فيل فودن صاحب ثنائية في الكأس أمام بريستول، بعدما انطلق بالكرة من خارج المنطقة على بعد 25 مترا وراوغ 4 لاعبين، وانفرد بالحارس نيك بوب، وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك (الدقيقة 15)، في تاسع أهدافه في البريميرليغ هذا الموسم.

فودين هو أصغر لاعب يساهم في 50 هدف مع مانشستر سيتي في الدوري الممتاز @PLinArabic 🤩 مستقبل فريقنا في أمان 👊#السيتي | @PhilFoden pic.twitter.com/3hNOjQtLH1 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 4, 2023

وحافظ سيتي على تقدمه مع نهاية الشوط الأول من دون أن يخلق كثيرا من الفرص، في حين كانت أخطر فرص نيوكاسل بعد رأسية من كيران تريبييه عند الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة نحو ويلسون -عند علامة الجزاء- الذي أخفق في ركل الكرة (الدقيقة 37).

وبخلاف مجريات الشوط الثاني الذي حصل فيه نيوكاسل على فرص عدة لإدراك التعادل، أبرزها للمهاجم البرازيلي جولينتون الذي أخفق في تسديد الكرة بمواجهة مواطنه الحارس إيدرسون (الدقيقة 64)، ضاعف بطل إنجلترا النتيجة بأقدام برناردو سيلفا بعد دقيقتين من دخوله بديلا لدي بروين، وجاء الهدف إثر لعبة جماعية على الجهة اليسرى، بدأها جاك غريليش إلى هالاند عند حافة المنطقة مررها بلمسة إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس (الدقيقة 68).

وتابع سيتي فرض تفوقه على ملعبه "الاتحاد" هذا الموسم بحصده 34 نقطة من أصل 39 ممكنة، إذ لم يخسر سوى مرة واحدة أمام برنتفورد 1-2 وتعادل مع إيفرتون 1-1.