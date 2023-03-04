دي ليخت يهز الشباك ويقود بايرن ميونخ لاستعادة صدارة الدوري الألماني

قدم ماتيس دي ليخت أداء رائعا وهز الشباك ليقود بايرن ميونخ لفوز صعب 2-1 على مضيفه شتوتغارت واستعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح المدافع الهولندي التسجيل بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 39، وقبل ذلك بدقيقتين تدخل في الوقت المناسب لحرمان شتوتغارت من التقدم عندما أبعد الكرة من على خط المرمى.

ويملك بايرن، الذي يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد انتصاره 1-صفر في فرنسا، 49 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند الذي كان تغلب 2-1 على ضيفه لايبزيغ أمس الجمعة.

وبقي أونيون برلين في المركز الثالث برصيد 44 نقطة عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه كولن في وقت سابق من اليوم.

⚽️🥅 تشوبو موتينغ يحتفل بتجديد عقده بهدف في مرمى شتوتغارت#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/XysmcIyIuJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

بداية قوية لشتوتغارت

وبدأ شتوتغارت المباراة بقوة وأزعج دفاع بايرن بضغطه المتقدم، وتدخل الحارس يان زومر في عدة مناسبات قبل أن يبدأ الفريق الضيف في فرض سيطرته.

ورغم استحواذه على الكرة في الشوط الأول فشل بايرن في الاستفادة من ذلك واكتفى بمحاولات على فترات من مجهود فردي من جمال موسيالا.

وجاء الحل عن طريق دي ليخت الذي سدد كرة بعيدة المدى فشل فابيان بريدلوف حارس شتوتغارت في إيقافها لتمر من تحت يده إلى داخل الشباك.

وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ دي ليخت فريقه حامل اللقب عندما أبعد محاولة كونستانتينوس مافروبانوس من على خط المرمى.

وعزز إريك مكسيم تشوبو-موتنغ، الذي مدد عقده مع بايرن أمس الجمعة، من تفوق الفريق الضيف بعد 3 تمريرات رائعة تركت دفاع شتوتغارت يكتفى بمشاهدتها.

ورفع المهاجم الكاميروني رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وقلص شتوتغارت الفارق بواسطة خوان خوسيه بيريا في الدقيقة 88، ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة أضاع بايرن خلالها فرصة تسجيل الهدف الثالث.