المجلس الدولي يعتمد تغييرات جديدة في قانون كرة القدم

اعتمد المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) -المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة- خلال النسخة 137 من جمعيته العمومية السنوية التي عقدت اليوم السبت في لندن؛ عددا من التغييرات المتعلقة بقانون اللعبة، وأيضا على التوضيحات الصادرة بشأنها.

كما صادق إيفاب على القرار المتخذ في الجمعية العمومية الأخيرة القاضي ببث القرارات المتعلقة بعملية مراجعة لقطات الفيديو عند الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (فار)، وعرضها للجمهور في الملعب ولمشاهدي النقل المباشر على شاشات التلفاز، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم السبت.

وترأست الجمعية العمومية رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديبي هيويت، بحضور أعضاء إدارة المجلس الدولي، وهم: الفيفا واتحادات كرة القدم بكل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز، حيث قرَّر المجتمعون مواصلة تحسين التواصل مع الجماهير في الملاعب.

Now live on https://t.co/1mL2GscECK: press conference following the 137th AGM of The IFAB with:

– Gianni Infantino, @FIFAcom President

– Mark Bullingham, CEO @FA

– Noel Mooney, CEO @FAWales

– Ian Maxwell, CEO @ScottishFA

– Patrick Nelson, CEO @IrishFA pic.twitter.com/CKBpHCAqTu

— The IFAB (@TheIFAB) March 4, 2023