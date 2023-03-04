تشافي يؤكد أن برشلونة أصعب فريق في العالم وأنشيلوتي يوضح سر معاناة الريال في التسجيل

أكد تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن الفريق الكتالوني هو الأصعب في العالم للإشراف عليه بسبب استعداد منتقديه دائماً لمهاجمته حتى بعد تحقيق انتصارات كبيرة، ومن جانبه أعرب كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) عن عدم شعوره بالقلق من معاناة فريقه أمام المرمى.

وتغلب برشلونة على غريمه اللدود ريال 1-صفر في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، الخميس، على ملعب الأخير "سانتياغو برنابيو" إلاّ أنه تعرض لانتقادات على خلفية أن فريقه لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34%.

كيسيه يفتتح التسجيل ⚽️ ريال مدريد 0 × 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/FVvNgRwewK — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

وقال تشافي إن المطالب لفريقه للعب كرة قدم جميلة، وكذلك الفوز بالمباريات ورفع الألقاب، يعني أن وظيفته أصعب من أي وظيفة أخرى بعالم الكرة المستديرة.

وتحدث "مايسترو" خط الوسط السابق في كتالونيا -في مؤتمر صحافي قبل المباراة أمام فالنسيا الأحد بالدوري "تتغلب على ريال 1-صفر ويبدو أنه (الفوز) ليس مقنعا بما فيه الكفاية، بينما لو حدث خلاف ذلك لكان (ريال) أقام حفلة وطنية".

وأضاف تشافي "إذن هو أصعب فريق في العالم. الآن تصدقوني؟ لقد قلت ذلك العام الماضي وتعرضت لانتقادات بسببه".

وأردف "في برشلونة عليك أن تفوز وتُقنع، والاستحواذ بنسبة 70% وصنع 16 فرصة بينما يصنع المنافس ثلاثا. هذا هو هدفنا، لكن عليكم أن تفهموا أن المنافس هو حامل لقب الدوري وبطل أوروبا، ونحن نتنافس معه".

واعتبر تشافي أنه من "العبث" انتقاد برشلونة لعدم الاحتفاظ بالكرة عندما واجه الفريق المدريدي الذي اعتمد أسلوب الضغط العالي في الملعب.

وقال "لم نرغب اللعب في منطقة الجزاء الخاصة بنا، لكن ريال دفعنا إلى هناك، لم يكن هذا هدفنا في المباراة".

الأجواء تتوتر في البيرنابيو بعد تشابك فينيسيوس ودي يونغ 🔥#ريال_مدريد_برشلونة⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/VTQDLahqvD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 2, 2023

ويستقبل برشلونة ضيفه فالنسيا ضمن منافسات المرحلة 24 في "الليغا" حيث يحظى بفرصة التقدم بفارق 10 نقاط قبل مواجهة ريال مدريد مع ريال بيتيس اليوم ذاته.

وأهدر برشلونة فرصة زيادة تقدمه في الصدارة بخسارته أمام ألميريا صفر-1 المرحلة الماضية، في حين تعادل ريال مع جاره اللدود أتلتيكو بهدف في ديربي العاصمة.

أنشيلوتي: ريال لا يعاني من مشكلة هجومية

وفي المقابل، أعرب أنشيلوتي (مدرب ريال) عن عدم شعوره بالقلق من معاناة الفريق أمام المرمى، وأشار إلى أنه يثق في عودة كريم بنزيمة لتسجيل الأهداف.

وفشل الريال في تسديدة كرة واحدة على المرمى في المباراة التي خسرها أمام برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس الملك، وهي أول مرة يفشل فيها الفريق في التسديد على المرمى منذ عام 2010.

وصنع الريال 7 فرص على المرمى في آخر مباريات الفريق بالدوري، ولكنهم سجلوا هدفا وحيدا فقط في المباراة التي تعادل فيها مع أتلتيكو 1-1.

ولعب بنزيمة طوال المباراتين دون أن يسجل، ولكن فترة غيابه عن التهديف سبقها تسجيل هدفين بالمباراة التي فاز بها الريال على ليفربول 5-2.

وسجل المهاجم الفرنسي الدولي 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، ودافع أنشيلوتي عن أداء بنزيمة قبل مواجهة ريال بيتيس.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي اليوم "من غير الممكن أن تكون في أفضل مستوياتك كل مباراة. كريم لا يقلقني لأني أرى أنه في حالة جيدة".

وأضاف "إنه في حالة بدنية جيدة، أفضل مما كان عليه في النصف الأول من الموسم. على المستوى الهجومي، بشكل جماعي، نحن جيدون للغاية".

وأكد "نحن أكثر فريق تسجيلا للأهداف بالدوري. بنزيمة فشل في تسجيل الأهداف في بعض اللحظات المحددة، ليس أكثر. ولكن لا توجد مشكلة هجومية. سجلنا 5 أهداف في أنفيلد".