"الملكي" يبحث عن مهاجم جديد.. تراجع مستوى بنزيمة يثير القلق في ريال مدريد

أعاد المستوى الباهت الذي ظهر به الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أمام الغريم برشلونة، في "كلاسيكو" الكأس، فتح باب النقاش حول ضرورة تعاقد "الميرنغي" مع مهاجم جديد الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "آس" (as) الإسبانية أن بنزيمة قدّم مستوى مخيبا للآمال أمام برشلونة، في مباراة وصلها ريال مدريد بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على ليفربول، رغم تعادله بعدها مع الجار أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد على أرضه أمام برشلونة بنتيجة صفر-1 الخميس الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

Karim Benzema mustered just one shot (0 on target) during Real Madrid's El Clasico defeat on Thursday.

The Frenchman was largely ineffective up against a resilient Barcelona defence. pic.twitter.com/xnnu9BWtmg

