الأهلي يحقق أول انتصاراته بدوري أبطال أفريقيا

تمسك الأهلي المصري بآماله في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على ضيفه القطن الكاميروني اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وحقق الأهلي بذلك فوزه الأول في 3 مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية؛ ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الهلال السوداني و3 نقاط عن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبقي القطن من دون نقاط بعدما خسر ثالث مرة على التوالي.

وافتتح محمد شريف التسجيل للأهلي قبل نهاية الدقيقة الأولى بعد تمريرة وجهد كبير من طاهر محمد طاهر في الجانب الأيسر.

وأضاف الجزائري أحمد قندوسي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة، بعد تمريرة من علي معلول، ليهز الشباك لأول مرة مع الأهلي بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

هكذا احتفل لاعبنا الصاعد رأفت خليل بأول أهدافه الإفريقية مع النادي الأهلي😍🦅🔝

🔴| #يلا_يا_أهلي

🔴| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/jKqfcYZR9x — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 4, 2023

واختتم البديل الشاب رأفت خليل الأهداف في الوقت بدل الضائع بعدما تعاون معلول مع قندوسي وأرسل تمريرة أرضية من الجانب الأيسر.

يذكر أن مباراة الأهلي والقطن كانت تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، التي حصل فيها الفريق على المركز الرابع.