رياضة

الأهلي يحقق أول انتصاراته بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي أمام القطن الكاميروني مواقع التواصل
الأهلي حقق فوزه الأول بدوري أبطال أفريقيا على حساب القطن الكاميروني (مواقع التواصل)
4/3/2023-|آخر تحديث: 4/3/202309:16 PM (مكة المكرمة)

تمسك الأهلي المصري بآماله في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالفوز 3-صفر على ضيفه القطن الكاميروني اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بالمجموعة الثانية.

وحقق الأهلي بذلك فوزه الأول في 3 مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية؛ ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الهلال السوداني و3 نقاط عن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبقي القطن من دون نقاط بعدما خسر ثالث مرة على التوالي.

وافتتح محمد شريف التسجيل للأهلي قبل نهاية الدقيقة الأولى بعد تمريرة وجهد كبير من طاهر محمد طاهر في الجانب الأيسر.

وأضاف الجزائري أحمد قندوسي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب قبل الاستراحة، بعد تمريرة من علي معلول، ليهز الشباك لأول مرة مع الأهلي بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واختتم البديل الشاب رأفت خليل الأهداف في الوقت بدل الضائع بعدما تعاون معلول مع قندوسي وأرسل تمريرة أرضية من الجانب الأيسر.

يذكر أن مباراة الأهلي والقطن كانت تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، التي حصل فيها الفريق على المركز الرابع.

المصدر : رويترز