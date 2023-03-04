بالفيديو.. هدف قاتل يكمل انتفاضة مذهلة لأرسنال ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
قلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين -أمام ضيفه بورنموث- إلى فوز 3-2 في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون اليوم السبت.
كما شهدت هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-صفر، تشلسي على ليدز يونايتد 1-صفر، برايتون على ويستهام 4-صفر، وولفرهامبتون على توتنهام 1-صفر، أستون فيلا على كريستال بالاس بذات النتيجة.
وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد 9 ثوان بواسطة فيليب بيلينغ، ، بعد هدف شين لونغ الذي سجل أسرع هدف في الثانية 7.69 لصالح ساوثهامبتون أمام واتفورد موسم 2017-2018.
⏱️ 9 ثوان وجزء واحد من الثانية لثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز
🗣️ محمد أبوتريكة وعبد العزيز السليطي يعلقان على الهدف وأحداث الشوط الأول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague | #ARSBOU pic.twitter.com/UsDZivL3Qy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023
ورغم سيطرة أرسنال، أصبحت النتيجة 2-صفر بواسطة ماركوس سينسي قبل مرور ساعة من اللعب. لكن أرسنال انتفض بشكل قد يؤثر في شكل المنافسة على اللقب.
وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بالدقيقة 62، وبعد 8 دقائق ِأضاف المدافع البديل بن وايت الهدف الثاني، وحاول الحارس إبعادها لكنها اجتازت خط المرمى.
WATCH THIS VIDEO, THEN WATCH IT AGAIN AND AGAIN. THE PURE SCENES OF THIS VIDEO WILL NEVER GET OLD ❤️
REISS NELSON, I LOVE YOU. ARSENAL FOOTBAL CLUB, I LOVE YOU 🔴⚪️
— Dobbo (@Dobbo0107) March 4, 2023
ومع حماس المشجعين في ملعب الإمارات، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق البديل نيلسون تسديدة هائلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليخرج أرسنال بانتصار مثير.
THAT MOMENT. My boyyyy Reiss Nelson 😭😭❤️❤️ I love you so much. I love this club so much. Full of tears pic.twitter.com/lYm7jl1WCy
— Bhargav (@YoungBK03) March 4, 2023
واستعاد أرسنال التقدم بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم أيضا، بعدما أصبح رصيده 63 نقطة من 26 مباراة.
Nelson Goal Vs Bournemouth From The Stands🤩Credit: Arsenal Vibes#ARSBOU #reissnelson #nelson #arsenal pic.twitter.com/zRKpzq58CT
— AFC_CONNOR (@AFC_CONNOR8) March 4, 2023
في حين توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.
Mikel Arteta reacting to the Reiss Nelson goal 😂
The cameraman never stood a chance the way The Emirates was bouncing 🗣️ pic.twitter.com/WlfI2m567l
— SuperSport Football ⚽️ (@SSFootball) March 4, 2023
أبوتريكة: آرسنال لديه ضربتان جزاء لم تحتسبا
أنت الحكم، ما رأيك؟ 🤔#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague | #ARSBOU pic.twitter.com/FOhP7fi6od
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023
أبوتريكة: "الـVAR شاهد ما شافش حاجة" 😅#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague | #ARSBOU pic.twitter.com/aez8TUCAk6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023