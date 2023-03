بالفيديو.. هدف قاتل يكمل انتفاضة مذهلة لأرسنال ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

قلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين -أمام ضيفه بورنموث- إلى فوز 3-2 في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون اليوم السبت.

كما شهدت هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-صفر، تشلسي على ليدز يونايتد 1-صفر، برايتون على ويستهام 4-صفر، وولفرهامبتون على توتنهام 1-صفر، أستون فيلا على كريستال بالاس بذات النتيجة.

وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد 9 ثوان بواسطة فيليب بيلينغ، ، بعد هدف شين لونغ الذي سجل أسرع هدف في الثانية 7.69 لصالح ساوثهامبتون أمام واتفورد موسم 2017-2018.

⏱️ 9 ثوان وجزء واحد من الثانية لثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز 🗣️ محمد أبوتريكة وعبد العزيز السليطي يعلقان على الهدف وأحداث الشوط الأول#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague | #ARSBOU pic.twitter.com/UsDZivL3Qy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2023

ورغم سيطرة أرسنال، أصبحت النتيجة 2-صفر بواسطة ماركوس سينسي قبل مرور ساعة من اللعب. لكن أرسنال انتفض بشكل قد يؤثر في شكل المنافسة على اللقب.

وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بالدقيقة 62، وبعد 8 دقائق ِأضاف المدافع البديل بن وايت الهدف الثاني، وحاول الحارس إبعادها لكنها اجتازت خط المرمى.

WATCH THIS VIDEO, THEN WATCH IT AGAIN AND AGAIN. THE PURE SCENES OF THIS VIDEO WILL NEVER GET OLD ❤️ REISS NELSON, I LOVE YOU. ARSENAL FOOTBAL CLUB, I LOVE YOU 🔴⚪️ pic.twitter.com/Wm7VIcaiCl — Dobbo (@Dobbo0107) March 4, 2023

ومع حماس المشجعين في ملعب الإمارات، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق البديل نيلسون تسديدة هائلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليخرج أرسنال بانتصار مثير.

THAT MOMENT. My boyyyy Reiss Nelson 😭😭❤️❤️ I love you so much. I love this club so much. Full of tears pic.twitter.com/lYm7jl1WCy — Bhargav (@YoungBK03) March 4, 2023

واستعاد أرسنال التقدم بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم أيضا، بعدما أصبح رصيده 63 نقطة من 26 مباراة.

في حين توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.