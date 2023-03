عمره 65 عاما ولم يفز بأي بطولة.. أتلتيكو مدريد يحدد خليفة سيميوني المستقبلي

كشف تقرير إسباني عن هوية المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني دييغو سيميوني، من أجل الإشراف على الإدارة الفنية لفريق أتلتيكو مدريد.

ويستمر عقد سيميوني مع "الروخي بلانكوس" حتى 30 يونيو/حزيران 2024، والمؤكد أن الأرجنتيني والنادي سيلتزمان بهذه المدة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية، فإن سيميوني سيبقى مع أتلتيكو حتى صيف عام 2024 على الأقل، وهو يهدف في الموسم الحالي إلى إنهاء الدوري الإسباني في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه رغم اطمئنان إدارة أتلتيكو للمستقبل القريب، فإنها -وفي الوقت نفسه- لا تغفل التفكير في المستقبل البعيد، خاصة أنها تعلم علم اليقين أن مرحلة ما بعد سيميوني آتية لا محالة.

وتسلم سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2011، مما يعني أنه في صيف عام 2024 سيكون الأرجنتيني قد عمل 12 موسما ونصف الموسم.

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أنه لن يكون من السهل على إدارة أتلتيكو الاتفاق مع مدرب بشخصية وأرقام وكاريزما سيميوني نفسها، الذي عده لويس أراغونيس أفضل مدرب في تاريخ "الروخي بلانكوس".

وحسب الصحيفة، فإن المرشح لخلافة سيميوني سيكون من إيطاليا، وهو جيان بييرو غاسبريني، وهو اسم مفاجئ، ولم يكن ضمن أوليات النادي، وفق الصحيفة.

ووُضع اسم غاسبريني، مدرب أتلانتا، على طاولة إدارة أتلتيكو مدريد عن طريق أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي المدريدي، وهو الخبير في السوق الإيطالية.

ويبدو أن ملف غاسبريني (65 عاما) ينال ثقة مسؤولي أتلتيكو مدريد، بالنظر إلى أسلوب لعبه، وميله إلى الاندفاع والالتحام، بالتوازي مع تقديم كرة قدم جذابة.

ولم يحصد غاسبريني أي لقب خلال رحلته التدريبية الطويلة، التي أشرف خلالها على أندية كروتوني، وجنوة، وإنتر ميلان، وباليرمو، وأتلانتا.

Atletico Madrid are eyeing up Gian Piero Gasperini as a replacement for Diego Simeone. (Tmw) pic.twitter.com/uQ9hsIXtce

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) March 28, 2023