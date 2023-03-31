إحصائية مثيرة.. هالاند يكتسح بنزيمة في تسجيل الأهداف وصناعتها

لا يقتصر الأداء المميز الذي يقدمه النرويجي إيرلنغ هالاند، في أول مواسمه مع مانشستر سيتي الإنجليزي، على تسجيل الأهداف فحسب؛ بل امتد ذلك إلى صناعتها.

وسلطت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية الضوء على أرقام هالاند من ناحية صناعة الأهداف، التي يتفوق فيها على الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد.

وأحرز هالاند 28 هدفا بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي، ونجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية والاقتراب من أخرى، في واحد من أقوى الدوريات في العالم.

وفي الإجمالي، سجل هالاند 42 هدفا بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، خلال 37 مباراة بمجموع 2871 دقيقة، ما يعني أنه يسجل أو يصنع هدفا كل 61 دقيقة.

وتؤكد "سبورت" أن هذه الأرقام قد تكون أعلى من ذلك، في حال شارك في جميع المباريات بشكل كامل، ولو لم يقم مدربه الإسباني بيب غوارديولا بتغييره في العديد من المواجهات.

أما بنزيمة، فقد سجل 11 هدفا بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في الموسم الجاري 2022-2023، وذلك في 16 مباراة على صعيد الدوري الإسباني، وهي أرقام تؤكد أنه لم يُحدث الفارق مع فريقه، مقارنة بما قدمه في الموسم الماضي، كما ترى "سبورت".

أما في جميع المسابقات، فقد لعب بنزيمة 29 مباراة، بمجموع 2463 دقيقة، هز خلالها شباك المنافسين 19 مرة، ومنح 5 تمريرات حاسمة لزملائه، بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 103 دقائق.

وفي الموسم السابق 2021-2022، شارك النجم المعتزل دوليا مع منتخب فرنسا، في 46 مباراة بمجموع 3919 دقيقة، فأحرز 44 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة، بمعدل هدف أو تمريرة كل 66 دقيقة.

وتوضح أرقام وإحصائيات الموسم الجاري، أن هالاند يتفوق على بنزيمة أيضا في صناعة الأهداف، بواقع تمريرتين حاسمتين، دون النظر إلى الفارق الشاسع في عدد الأهداف المسجلة لصالح النرويجي.

وأشارت "سبورت" إلى أنه ومع بقاء شهرين تقريبا على انتهاء الموسم، يبدو من المستحيل على بنزيمة اللحاق بهالاند.

ولا شك أن مسؤولي نادي ريال مدريد يعضون أصابع الندم على فشلهم في التعاقد مع هالاند قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي، إذ ركز "الملكي" في الصيف الماضي جهوده على جلب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ليخفق في نهاية المطاف بالحصول على خدمات أي منهما.