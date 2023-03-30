"ندعم استقلال الشعب الفلسطيني ونرفض الاحتلال".. ماذا بعد تجريد إندونيسيا من استضافة مونديال الشباب؟

جاكرتا- يقول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنها مسألة مبدأ لإندونيسيا منبثق من الدستور أن تظل تدعم استقلال الشعب الفلسطيني وترفض كل أشكال الاحتلال، وجاء ذلك عقب تجريد بلاده من استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقررة بين 20 مايو/أيار و11 يونيو/حزيران 2023، إثر رفضها مشاركة منتخب إسرائيل.

وأشار جوكو إلى أنه عندما اختيرت إندونيسيا لاستضافة هذه البطولة متفوقة على البرازيل وبيرو -وهو ما اعتبره تكريما لبلاده- لم تكن بلاده تعلم بتأهل الفريق الإسرائيلي، وأكد أن مشاركة إسرائيل ليس لها علاقة بثبات وقوة موقف إندونيسيا تجاه فلسطين ودعمها وسياستها الخارجية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هو الذي يشرف على هذه المنافسة وله لائحته التي على أعضائه الالتزام بها، داعيا إلى عدم الخلط بين السياسة والرياضة، وقال إن الفيفا يدرك اليوم مواقف الرفض لمشاركة إسرائيل.

FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™ ⬇️ https://t.co/ttAlT2fRLP — FIFA Media (@fifamedia) March 29, 2023

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن تجريد إندونيسيا من تنظيم مونديال الشباب الذي كان من المزمع إجراؤه في 6 أقاليم إندونيسية، مبررا القرار بـ"الأوضاع الحالية"، وذلك عقب اجتماع عقده رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مع الرئيس الجديد للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إيريد طاهر، وهو وزير أيضا في حكومة الرئيس ويدودو.

ولمح البيان إلى احتمال فرض عقوبات على الاتحاد الإندونيسي للعبة، ورغم ذلك -يضيف البيان- فإن الفيفا يؤكد دعمه للاتحاد الإندونيسي واستمراره في التعاون في ظل دعم الرئيس ويدودو، من أجل إنجاح جهود التطوير في الكرة الإندونيسية عقب فاجعة ملعب مالانغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعرضت إندونيسيا لواحدة من أسوأ كوارث الملاعب في تاريخ كرة القدم أدت إلى وفاة 135 شخصا في حادثة تدافع في مدينة "مالانغ" شرق جاوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم أكثر من 40 طفلا.

موجة رفض سياسية وشعبية

ويأتي قرار الفيفا بعد رفض ساسة إندونيسيين، في مقدمتهم حاكما إقليمي جزيرة بالي وجاوا الوسطى، وساسة في حزب العدالة والرفاه المعارض وحزب النضال من أجل الديمقراطية الحاكم، رفضهم لحضور الفريق الإسرائيلي والمشاركة في المباريات، كما لاقت الحكومة الإندونيسية رفضا من قبل المنظمات المجتمعية والدينية الكبيرة مثل جمعية المحمدية ومجلس العلماء الإندونيسي.

وشهدت إندونيسيا احتجاجات عاصفة اعتراضا على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في البطولة، رغم أن الحكومة اختارت جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية والأكثر انفتاحا للسياح الأجانب لتكون مقر إقامة المنتخب الإسرائيلي في المنافسات.

وسعت الحكومة ممثلة بالقائم بأعمال وزير الرياضة مهاجر أفندي ورئيس الاتحاد إيريك طاهر جاهدين إلى عدم سحب الاستضافة من إندونيسيا، لكن رفض ساسة محليين في الأقاليم والمحافظات لدخول الفريق الإسرائيلي إلى مناطقهم أزم الموقف السياسي المحلي.

وفي تعليقه على القرار، قال أريا سينولينغا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إن اتحاده يسعى لتفادي أي عقوبات تفرض عليه من قبل الفيفا بعد إلغاء الاستضافة، حيث تظل إندونيسيا تتطلع لاستضافة أحداث رياضية إقليمية وعالمية أخرى في السنوات المقبلة.

وعلقت بعض وسائل الإعلام الإندونيسية بالقول إنه من اللافت أن بيان الفيفا لم يذكر جدلية رفض حضور الفريق الإسرائيلي بل أشار إلى فاجعة ملعب كانجوروهان في محافظة مالانغ.

من جانبه، دعا إيريك طاهر رئيس الاتحاد الإندونيسي -بعد لقائه رئيس الفيفا وقراره- المجتمع الإندونيسي إلى أخذ العبرة مما حصل وأن "نظل أقوياء مرفوعي الرأس" قائلا إن علينا أن نتفاعل مع هذا القرار بالفعل من أجل تحقيق التغيير في مجال الكرة الإندونيسية.

وقال طاهر إنه حاول إقناع رئيس الفيفا بكل ما في وسعه، مبلغا إياه رسالة من الرئيس الإندونيسي، لكن مسعاه لم ينجح، مضيفا أن على الاتحاد الإندونيسي القبول بقرار الاتحاد الدولي.

وأثار القرار استياء واسعا في الأوساط الإندونيسية، حيث عبر لاعبو المنتخب عن إحباطهم من هذا القرار.

وشارك الاتحاد الاندونيسي صور لاعبيه وعلق عليها "لا يزال علينا السعي وراء الحلم، وستأتي الكثير من الفرص الكبيرة، حافظوا على روحكم القتالية واستمروا في التركيز على متابعة أهدافكم".

Mimpi itu tetap harus dikejar dan kesempatan besar pasti akan terus datang.✨ Terima kasih untuk selalu konsisten berjuang membela Merah Putih di kancah internasional, adik-adik. Pertahankan semangat juangmu dan terus fokus dalam mengejar cita-citamu.#KitaGaruda pic.twitter.com/AGY12e1cZP — PSSI (@PSSI) March 29, 2023

وكتب مهاجم المنتخب الإندونيسي للشباب هوكي كراكا، عبر حسابه على إنستغرام معلقا على صورته باكيا “لا أعلم ماذا أفعل أكثر من ذلك، وماذا حدث؟“.

وعبر المنصات العربية، استهجن مغردون قرار الفيفا ووجهوا التحية لإندونيسيا لإصرارها على موقفها الذي وصفوه بالمشرف.

وعلق محلل بي إن سبورت ولاعب الكرة المصري السابق محمد أبو تريكة في تغريدة له "موقف مشرف وقوي تشكر عليه إندونسيا، وأما الفيفا فإذا لم تستح فاصنع ما شئت، الكيان الصهيوني وباء العالم، محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه، ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدى الفيفا ولا غرابة".

إندونيسيا موقف مشرف وقوي تشكر عليه …الفيفا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت .. الكيان الصهيونى وباء العالم محتل يجب على الجميع مقاطعته ونبذه ..ومازال كيل بمكيالين هو السائد لدي الفيفا ولا غرابه .. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 29, 2023

وأشاد الكاتب يوسف الأوسي بموقف إندونيسيا معلقًا "لا توجد علاقات سياسية بين إندونسيا واسرائيل، وكان نتنياهو يمهد بأن تسير إندونسيا طريق المطبعين، لكن هذا الموقف أثبت العكس".

لا توجد علاقات سياسية بين اندونسيا واسرائيل اصلا وكان نتنياهو يمهد بان اندونسيا على طريق سفهاء الخليج، لكن هذا الموقف اثبت العكس. ترى الانبطاح بيكسب فلوس اكثر من جماهير الفيفا ، بس فرق بين احترام النفس، وبين الانبطاح — يوسف الأوسي (@yusefren) March 30, 2023

ويأتي القرار عقب إلغاء القرعة الرسمية للبطولة التي كان من المقرر إجراؤها في بالي الجمعة الماضية.

الحياة موقف…

شكراً إندونيسيا 🇮🇩 — حسن العيدروس (@haidroos) March 29, 2023

ما صنعته #إندونيسيا اليوم ، موقف مشرف انتصرت فيه المبادئ على المصالح أن تضحي باستضافة حدث رياضي مهم ، لوحود دولة الاحتلال العنصرية فيه هو رسالة للغرب الظالم الذي يكيل بمكيالين فيقف مع أوكرانيا ويدعم الاحتلال ، شكراً لكل من كان وراء هذا القرار الذي سيكتب على جدارية التحرير والعودة — راجي الهمص – #فلسطين (@RajiHams) March 29, 2023

🇮🇩

فلتحيا#إندونسيا

وليسقط

المحتل

المختل

اليوم #فيفا

يسحب تنظيم كأس العالم للشباب من اندونسيا

لرفضها إعطاء تأشيرات للكيان الصهيونى ليعلب على أرضها

فلتحيا#إندونسيا — Salem Salem (@DrSalemMSalem1) March 29, 2023