موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) اليوم الخميس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير/كانون الثاني 2024 في ساحل العاج.

وكان من المفترض إقامة البطولة في يونيو/حزيران من العام الجاري، لكنها أُجّلت 6 أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في هذا التوقيت.

وأوضح الكاف في بيان أن ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان سيستضيف المباراة الافتتاحية، فيما يقام النهائي في 11 فبراير/شباط الماضي.

وتأهلت 4 منتخبات بالفعل إلى النهائيات -وهي السنغال حاملة اللقب والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا- عبر التصفيات في مارس/آذار الجاري.

وتقام البطولة في ساحل العاج للمرة الثانية بعد نسخة 1984 حين توجت الكاميرون باللقب.

وستسحب القرعة في سبتمبر/أيلول المقبل بعد اكتمال تأهل 24 فريقا.

وكان منتخب السنغال ظفر بلقب كأس أمم أفريقيا الماضية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في العاصمة الكاميرونية ياوندي.