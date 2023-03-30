رياضة

موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج

ساديو ماني FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGY-TROPHY Senegal's forward Sadio Mane holds the trophy prior to the ceremony after winning after the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images) Editorial #: 1238249208
منتخب السنغال ظفر بلقب كأس أمم أفريقيا الماضية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في العاصمة الكاميرونية ياوندي (غيتي)
30/3/2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) اليوم الخميس عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير/كانون الثاني 2024 في ساحل العاج.

وكان من المفترض إقامة البطولة في يونيو/حزيران من العام الجاري، لكنها أُجّلت 6 أشهر بسبب المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في هذا التوقيت.

وأوضح الكاف في بيان أن ملعب "الحسن واتارا" في أبيدجان سيستضيف المباراة الافتتاحية، فيما يقام النهائي في 11 فبراير/شباط الماضي.

وتأهلت 4 منتخبات بالفعل إلى النهائيات -وهي السنغال حاملة اللقب والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا- عبر التصفيات في مارس/آذار الجاري.

وتقام البطولة في ساحل العاج للمرة الثانية بعد نسخة 1984 حين توجت الكاميرون باللقب.

وستسحب القرعة في سبتمبر/أيلول المقبل بعد اكتمال تأهل 24 فريقا.

وكان منتخب السنغال ظفر بلقب كأس أمم أفريقيا الماضية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

المصدر : وكالات