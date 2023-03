"لست مؤهلا لقيادة البرازيل".. إنريكي يتطلع للتدريب بالدوري الإنجليزي

كشف لويس إنريكي، المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، عن العروض التي تلقاها منذ إقالته من تدريب "لاروخا"، بعد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، معترفا بأنه غير مؤهل لقيادة منتخب البرازيل.

وأقيل إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أي بعد يومين فقط من إقصاء "الماتادور" من أمام المغرب، من الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وأبرزت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية تصريحات جديدة لإنريكي، أدلى بها لإحدى الإذاعات المحلية، كشف فيها حقيقة تلقيه عرضا لتدريب البرازيل، وخطته المستقبلية.

Luis Enrique reveals: “I would like to try an experience in Premier League! But I’d only accept an interesting project”, told Ser Gijon 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸

“I’d only join a club where I can do big, important things”.

“I’ve received proposals from national teams — I keep all options open”. pic.twitter.com/dp90E3NK8B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2023