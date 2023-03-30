لاعبون شاركوا دقائق معدودات وفازوا بالألقاب

لا يوجد عدد كبير من الفرق في أوروبا التي تمتعت تاريخيا بسلسلة طويلة من التتويج بالألقاب مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون لدى هذه الفرق دكة بدلاء قوية تماثل أو حتى تتفوق على الأساسيين.

وهذا ما يكشف عن حالات لم يكن فيها لبعض اللاعبين دور يذكر في الفوز بالألقاب والانتصارات، ولكنهم يحصدون الألقاب وتسجل في تاريخهم فقط لأنهم كانوا في صفوف فريق بطل.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

الإسباني ماريانو دياز

فاز مع ريال مدريد بلقبين في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب بمونديال الأندية، ولقبين بالسوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالليغا، ولقبين بالسوبر الأوروبي، وهو لم يلعب هذا الموسم سوى 57 دقيقة، وفي الموسم الماضي -الذي ظفر فيه "الملكي" بألقاب الليغا ودوري الأبطال ومونديال الأندية- لعب 397 دقيقة في 11 مباراة، وسجل هدفا وصنع آخر.

الدانماركي براين لاوردوب

في موسم 1993-1994، فاز مع ميلان الإيطالي بلقب الدوري ودوري الأبطال وكأس السوبر الإيطالي، بالرغم من أنه لم يشارك بقميص "الروسونيري" في ذلك الموسم سوى 705 دقائق في 9 مباريات.

البرازيلي دوغلاس كوستا

انضم إلى برشلونة موسم 2014-2015، وفاز معهم بسبعة ألقاب: لقبان في الليغا ومثلهما بكأس الملكي ولقب بدوري الأبطال ومثله بالسوبر الأوروبي ولقب بمونديال الأندية، رغم أنه لم يشارك سوى 113 دقيقة في 3 مباريات.

Douglas: "Es como lateral que quiero conquistar mi espacio en el escenario mundial" http://t.co/0H9coynb99 pic.twitter.com/GTywhfWUJt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2014

الألماني دييغو كونتينتو

وصل كونتينتو إلى بايرن ميونخ في سن 19 عاما، ولعب له بمعدل 5 مباريات في الموسم، وفاز خلال 5 سنوات من وجوده في الفريق البافاري بثلاثة ألقاب في البوندسليغا، ولقبين بكأس السوبر الألماني، ولقب بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب بمونديال الأندية.

الإسباني جيسوس فاييخو

قلب دفاع ريال مدريد، فاز بعشرة ألقاب مع الملكي ولعب بمعدل 3 مباريات في اللقب الواحد.

البلجيكي توماس فرمايلين

فاز المدافع البلجيكي بـ11 لقبا مع برشلونة. ففي موسمه الأول مع الفريق (2014-2015) فاز بثلاثة ألقاب، رغم أنه لعب 62 دقيقة في مباراة واحدة. وفي الموسم التالي فاز بأربعة ألقاب بعد أن لعب 10 مباريات، غير أن الإصابة أرهقت مسيرته وأوقفتها مع البرسا.

الإسباني جوردي ماسيب

فاز الحارس الاحتياطي لبرشلونة بتسعة ألقاب مع الفريق الكتالوني، بعد أن لعب 90 دقيقة بين سنوات 2014 و2017.

الروسي دينيس تشيريشيف

فاز اللاعب الروسي بقميص ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015-2016، ولعب خلاله 117 دقيقة، وفي موسم 2013-2014 فاز باللقب نفسه ولعب 127 دقيقة.

الإسباني من أصل مغربي إبراهيم دياز

يعيش اللاعب المعار من ريال مدريد فترات مميزة في مسيرته مع ميلان، ويبدو أنه في طريق العودة إلى الملكي. ورغم أنه لعب دورا حاسما في فوز "الروسونيري" بلقب "السكوديتو"، فإن دياز فاز بلقب البريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي ولقبي الليغا وكأس الملك. وخلال فترته مع "السيتيزنز" و"الميرينغي" لعب 113 دقيقة في 11 مباراة فقط.