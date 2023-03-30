قبل إقالته من تدريب بايرن ميونخ.. قصة مواجهة قصمت ظهر البعير بين ماني وناغلسمان

كواليس إقالة الألماني يوليان ناغلسمان من تدريب بايرن ميونخ وتعيين توماس توخيل مكانه تتوالى فصولا، ورغم زعم البافاري أنها أسباب رياضية بحتة ولكن هناك أمور ما وراء الأكمة.

ومن بين هذه المعطيات ما جاء في تقرير صحيفة "بيلد" الألمانية (Bild) التي اعتبرته الأخيرة أن القشة التي قصمت ظهر البعير وتسببت بأن يحزم المدرب الشاب حقائبه.

وبحسب التقرير، فإن النجم السنغالي ساديو ماني كان غاضبا جدا من ناغلسمان وتشاجر معه أمام لاعبي الفريق بسبب إشراكه لـ8 دقائق فقط في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وتتابع الصحيفة أن هذا السجال سرع من قرار إقالة ناغلسمان، لأن اللاعبين أدركوا أن المدرب انصاع لترهيب ماني في المباراة التالية للفريق وكان مؤشرا على فقدانه للسيطرة على غرفة ملابس الفريق، وبدلا من معاقبة ماني على تصرفاته أشركه أساسيا في مواجهة أوغسبورغ في الدوري الألماني.

وبعد هذه الحادث تأكد مسؤولو الفريق من أن ناغلسمان فقط سيطرته على لاعبي الفريق وسلطته عليهم تقوضت ولهذا قرروا إقالته من منصبه.

وبطريقة غبر مباشرة، أكد المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش تقرير الصحيفة الألمانية بقوله إن أهم سبب لإقالة ناغلسمان هو أن "العلاقة بين الفريق والمدرب لم تعد مجدية".

وكان توخيل قاد الثلاثاء الماضي أول حصة تدريبية للفريق من دون اللاعبين الدوليين. وبعد محادثة مقتضبة والإحماء، قام اللاعبون بمناورات تنسيقية وتمرير وتدريبات فنية. في الوقت نفسه، وعلى الملعب المجاور، أكمل جمال موسيالا تدريبه الفردي.

واستمر التدريب لقرابة الساعة، وبعدها عقد توخيل جلسات خاصة مع عدد قليل من اللاعبين.

وتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ خلفا لناغلسمان، وسيقود الفريق للمرة الأولى أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

ويتوقع أن يعود -غدا الجمعة- اللاعبون الموجودون مع المنتخبات الوطنية.