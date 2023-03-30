شاهد: بعمر 92 عاما.. مسنّ ياباني يتألق ويفوز في سباق للجري ببطولة العالم للأساتذة

حصد عدّاء ياباني يبلغ من العمر 92 عاما ذهبية بطولة العالم للأساتذة المخصصة لكبار السن، والتي أقيمت في مدينة تورون البولندية، بطريقة أذهلت المتابعين.

وخطف الياباني هيرو تاناكا الأنظار بعدما جرى بطريقة مذهلة، مقارنة بباقي المتسابقين الذين تجاوزوا جميعهم حاجز الـ90 عاما.

وقطع تاناكا مسافة 60 مترا في زمن قدره 10 ثوان و95 جزءا من الثانية، متفوقا بفارق واضح على جميع منافسيه.

وحلّ البولندي فيرتشوفسكي في المركز الثاني حاصدا الميدالية الفضية بزمن قدره 13.41 ثانية، بينما جاء اليوناني تشاتزييما نويل في الترتيب الثالث ليفوز بالميدالية البرونزية بزمن قدره 13.49 ثانية.

Hiroo Tanaka, 92 anys, japonès: 10.95 en 60 metres al Mundial màster. Això és un atleta!!! pic.twitter.com/vCtF6FUeVQ — Martí Perarnau (@martiperarnau) March 29, 2023

وبعد تجاوزه خط النهاية، حظي تاناكا بحفاوة بالغة من الجماهير التي حضرت السباق واستقبلته بالتصفيق الحار.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن تاناكا ما زال يتمتع بقدرات بدنية جيدة، على الرغم من وصوله إلى سن 92 عاما.

لكن العداء الياباني، وعلى الرغم من المجهود البدني الواضح، لم يتمكن من كسر الرقم القياسي العالمي في هذا السباق.

وقد كان تاناكا قريبا جدا من ذلك، لكن الرقم الذي سجله الإيطالي فيتوريو كولو عام 2002 ما زال صامدا، إذ قطع مسافة 60 مترا في 10.91 ثوان.

وبحسب "ماركا"، فإن تاناكا أكد بما لا يدع مجالا للشك أن العمر مجرد رقم لكثير من الرياضيين.