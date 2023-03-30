رقم قياسي جديد لجمال بلماضي مع منتخب الجزائر

أصبح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم أول مدرب يقود "الخضر" في 51 مباراة (33 رسمية و18 ودية)، محطما بذلك رقما قياسيا جديدا.

وحقق بلماضي، خلال مسيرته المستمرة مع منتخب الجزائر، 34 فوزا (67% من مجموع المباريات)، و12 تعادلا ( 23%)، و5 هزائم فقط (10%).

وسجل المنتخب الجزائري خلال ولاية بلماضي 105 أهداف وتلقت شباكه 35 هدفا.

كما بات بلماضي أطول المدربين مسيرة مع منتخب "محاربي الصحراء" الذي يقوده منذ 4 سنوات و7 أشهر.

وخلال هذه الفترة حقق المنتخب الجزائري سلسلة من 35 مباراة من دون خسارة، استمرت من 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى 16 يناير/كانون الثاني 20220

وقاد بلماضي المنتخب الجزائري للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، لكنه أخفق في قيادته لنهائيات كأس العالم في قطر.

وحجز "الخضر" مقعدهم في نهائيات أمم أفريقيا 2023، المؤجلة إلى مطلع 2024 بساحل العاج، حيث يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثامنة بـ12 نقطة مبتعدا بـ8 نقاط عن تنزانيا وأوغندا ملاحقيه المباشرين، بعد 4 جولات، محققا بذلك العلامة الكاملة.