"حُلمي أن أحفظ القرآن وأصبح إماما".. نصير مزراوي يشعل مواقع التواصل بتلاوة خاشعة لسورة الضحى

أشعل النجم المغربي، نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونخ الألماني منصات التواصل الاجتماعي، بتلاوة خاشعة للقرآن الكريم، وكشف عن حلمه بحفظ كتاب الله.

وظهر النجم المغربي، في حوار إعلامي على قناة في يوتيوب، وهو يرتل سورة الضحى، بصوت جميل ألهم خلاله الجمهور، وكشف جانبا عنه لم يكن محبو نجم الفريق البافاري على علم به.

وحول سؤاله عن سبب تلاوة سورة الضحى، قال مزراوي: "أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة عندما كان يمر بأوقات صعبة، في الوقت الذي شعر فيه وكأنه وحيد، ثم نزلت عليه هذه الآيات، لهذا السبب تعجبني، فأنا أيضا مررت بأوقات صعبة في حياتي. الحياة الدنيوية لا تجعلني عاطفيا، فقط الحديث عن ديننا هو من يجعلني كذلك".

في السياق ذاته، قال "مزراوي"، إنه قرر بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022، أن يحفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يقرأ القرآن في شهر رمضان، لكنه لا يفعل ذلك كثيرا بعد رمضان، ويخجل من نفسه بسبب هذا الأمر.

وأضاف نجم المنتخب المغربي "أثناء صلاتي، أقرأ فقط ببعض السور وحينها أشعر بالخجل من ذلك، وهنا اتخذت خطوة حفظ القرآن، هدفي إن شاء الله هو أن أصبح حافظا للقرآن، وبعد ذلك فهم القرآن، وجعله (وتطبيقه) في حياتي، وأريد أيضا أن أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي نهاية الأمر أريد أن أصبح إماما".

ووجّه مزراوي حديثه للمحاور "أنا حاليا أتبع تعليمات أستاذي أيوب، مصدر فخر لي أن أكون تلميذه، أنت إمام وتعرف الطريقة المثالية لحفظ القرآن، عليّ أن أستمع للنصائح لتحقيق أهدافي".