بعد رحيله عن تدريب السعودية.. رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين مدرب منتخب السعودية المستقيل مؤخرا هيرفي رينارد مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات خلفا للمدربة كورين دياكري.

واستقال الفرنسي رينارد من تدريب المنتخب السعودي للرجال الثلاثاء الماضي، بعدما ساعده على الفوز على الأرجنتين في دور المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه فشل في التأهل للأدوار الإقصائية بالمونديال.

وذكر الاتحاد الفرنسي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم "بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مساء اليوم الخميس، يسعد الاتحاد الفرنسي الإعلان عن تعيين هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى (آب) أغسطس 2024".

🖊️ 𝙃𝙚𝙧𝙫𝙚́ 𝙍𝙚𝙣𝙖𝙧𝙙 est le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Féminine 🇫🇷

Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024.#FiersdetreBleues pic.twitter.com/O48SxTX29i — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) March 30, 2023

وأضاف الاتحاد أن رينارد سيقود المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2023 للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس وكذلك في أولمبياد باريس 2024 المقرر من 25 تموز/يوليو إلى العاشر من آب/أغسطس 2024 .

وأوضح الاتحاد الفرنسي أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقره غدا الجمعة لتقديم رينارد رسميا أمام وسائل الإعلام، بحضور فيليب ديالو الرئيس المؤقت للاتحاد.

وسيعلن رينارد عن قائمة منتخب السيدات للمباراتين الوديتين المقررتين أمام كولومبيا وكندا يومي السابع و11 من نيسان/أبريل المقبل، على الترتيب.

وأقال الاتحاد الفرنسي دياكر هذا الشهر بعدما قالت ويندي رينار قائدة الفريق إنها لن تلعب في كأس العالم إذا استمرت المدربة في منصبها.

وتحتل فرنسا المركز الخامس في التصنيف العالمي للسيدات وتتطلع للفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخها على مستوى السيدات.