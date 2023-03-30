بعد أشهر من مونديال قطر.. الكشف عن اسم لاعب ندم إنريكي على استدعائه إلى منتخب إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اسم اللاعب الذي كان يتمنى الإسباني لويس إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ألا يستدعيه إلى تشكيلة المنتخب التي شاركت في مونديال قطر أواخر العام الماضي.

وخلال دردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أقر المدرب المقال من منصبه بعد خروج "لاروخا" من ثمن نهائي المونديال القطري بشأن أحد أخطائه خلال عهده كمدرب لمنتخب "لاروخا".

وأوضح المدرب السابق لبرشلونة أنه "سأجري تعديلا، ولن أستدعي لاعبا واحدا إلى المنتخب والآن أستطيع أن أقول ذلك عن الاسم رغم أنني لن أكشف من سأستدعي أو استبعد.. كان هناك لاعب واحد لم يرتق إلى مستوى التوقعات الملقاة عليه".

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن اللاعب الذي كان يتحدث عنه إنريكي هو أنسو فاتي لاعب برشلونة.

وخلال إعلانه عن تشكيلة الفريق الذي سافر إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار إنريكي إلى أن هناك لاعبا ناقش هو وطاقمه التدريبي باستفاضة ما إذا كان مناسبا أم لا.

رغم سفر فاتي برحلة إلى قطر، فإنه فشل في الارتقاء إلى مستوى المناسبة، وشارك في مباراتين فقط مع المنتخب الإسباني.

وكان ذلك خلال هزيمتي إسبانيا أمام اليابان والمغرب، حيث كانت مواجهة "أسود الأطلس" الأخيرة لمنتخب إسبانيا في مونديال قطر والظهور الأخير لإنريكي كمدرب.

وتأتي الأنباء التي تفيد بأن فاتي كان اللاعب الذي ألمح إليه إنريكي في تعليقاته، بينما يتصدر والد المهاجم عناوين الصحف لانتقاده دقائق اللعب التي يمنحها البرسا لابنه.

وكان بوري والد أنسو فاتي أبدى انزعاجه من وضع ابنه في البرسا، ويعتقد أنه يستحق مزيدا من الدقائق، وأنه لا يمكن أن يُطلب منه تسجيل هدف بمجرد دخوله الملعب.

وتابع أن فاتي لاعب دولي في منتخب إسبانيا وخريج أكاديمية لاماسيا ولا يلعب.

وكشف بوري فاتي الذي التقى -أمس الاثنين- مع جوردي كرويف وماتيو أليماني (مسؤولين في البرسا) عن أنه لم يذهب إلى "الكامب نو" لمشاهدة الكلاسيكو في الليغا قبل أسبوع.

وسأل -في مقابلة صحفية- لماذا كان فاتي "قبل الإصابة، يبدأ أساسيا في تشكيلة كانت تضم ميسي وسواريز وغريزمان وديمبلي. هذا لاعبك صاحب الرقم 10 ومن بين اللاعبين الأفضل في الفريق، هل يعقل أن تمنحه دقائق معدودات في نهاية المباراة".

وأضاف أنه "لو كان الأمر يعود لي، كنت طلبت من ابني مغادرة البرسا، ولكنه يريد البقاء في الفريق.. وصلت لخورخي مينديز (وكيل اللاعب) عروض مغرية وكبيرة للتعاقد مع أنسو، لكن برشلونة لم يستمع لها ورفض بيع اللاعب".

وعن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد، أكد بوري أن "أنسو لن يقبل ذلك، لا يمكنني وضعه حيث لا يريد، ولن أتحدث أبدا بالسوء عن مدريد، لا تعرف ماذا يخبئ لك المستقبل".